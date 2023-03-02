«378 импортозамещающих позиций было создано». В Минске подвели итоги развития города в 2022-м

Новости Беларуси. Когда вопреки всем прогнозам санкционное давление стало толчком к активизации работы и экономическому росту. Итоги развития столицы подвели 2 марта на заседании Мингориспокома с участием председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведя анализ всех систем города, пришли к выводу – введенные Западом ограничения возымели обратный эффект. Хотя год выдался непростым, выбранный курс себя оправдал. Экономика стала только сильнее и продуктивней. Так, удалось выполнить пять целевых задач, поставленных правительством. Среди них – номинальная начисленная среднемесячная зарплата, совокупные поступления в бюджет, ввод жилья и импортозамещение. Минские предприятия за минувший год создали почти 380 импортозамещающих позиций. Столица стала лидером в сравнении с регионами.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

В части странового показателя мы занимаем достойное третье место. У нас выполнил показатель Минпром, а также Белнефтехим. 378 импортозамещающих позиций было создано в 2022 году нашими предприятиями. И хочу обратить внимание, в основном это безведомственные формы отчетности предприятий. Сферы промышленности, здравоохранения, а также легкой промышленности.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Был обеспечен показатель по вводу в эксплуатацию в полном объеме жилья как по общему заданию, так и для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Даже для этой категории задание было выполнено на 190 %. Также был обеспечен ввод в эксплуатацию ряда социальных объектов, детские школы, сады, поликлиники и объекты здравоохранения. Такие же задачи стоят у нас и на 2023 год.