«Мы будем полезны людям». Владимир Перцов встретился с представителями СМИ в Новополоцке

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

С появлением каких-то новых цифровых возможностей, изменением в поведении нашей аудитории, с тем, какие каналы у них стали приоритетны, как разделились потоки информации, что люди хотят получать от средств массовой коммуникации, мессенджеров, социальных сетей, интернета. Что они хотят получать от газеты, что они хотят видеть с экрана телевидения и радио. И как мы должны реагировать на такие запросы, своевременно трансформируя свои средства массовой информации, отвечая этим запросам аудитории. От этого, наверное, мы будем более эффективны, будем более продуктивны и в идеологической работе, и в информационной работе, и в продвижении той конструктивной, объективной информации, не всегда только положительной, и освещение проблем, которые волнуют людей. Мы будем полезны людям, полезны нашим читателям, зрителям и слушателям. Соответственно, мы будем эффективными и популярными средствами массовой информации.