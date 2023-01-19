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«Мы будем полезны людям». Владимир Перцов встретился с представителями СМИ в Новополоцке

19 января 2023 15:59
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Новости Беларуси. Оперативность, объективность и открытое обсуждение проблем. На таких принципах сегодня должна строиться работа журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом на встрече с активом и корреспондентами новополоцких СМИ говорил министр информации Беларуси Владимир Перцов.

«Мы будем полезны людям». Владимир Перцов встретился с представителями СМИ в Новополоцке-1

Глава ведомства настаивает: формального подхода в работе быть не должно. В условиях информационной войны важно идти на опережение, буквально не оставляя шансов оппонентам.

«Мы будем полезны людям». Владимир Перцов встретился с представителями СМИ в Новополоцке-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
С появлением каких-то новых цифровых возможностей, изменением в поведении нашей аудитории, с тем, какие каналы у них стали приоритетны, как разделились потоки информации, что люди хотят получать от средств массовой коммуникации, мессенджеров, социальных сетей, интернета. Что они хотят получать от газеты, что они хотят видеть с экрана телевидения и радио. И как мы должны реагировать на такие запросы, своевременно трансформируя свои средства массовой информации, отвечая этим запросам аудитории. От этого, наверное, мы будем более эффективны, будем более продуктивны и в идеологической работе, и в информационной работе, и в продвижении той конструктивной, объективной информации, не всегда только положительной, и освещение проблем, которые волнуют людей. Мы будем полезны людям, полезны нашим читателям, зрителям и слушателям. Соответственно, мы будем эффективными и популярными средствами массовой информации.

«Мы будем полезны людям». Владимир Перцов встретился с представителями СМИ в Новополоцке-7

Трансформация СМИ, новые цифровые возможности, выстраивание редакционной политики и отношений с аудиторией – обсудить удалось немало вопросов. Встреча прошла в формате живого диалога.

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# СМИ Беларуси # общество # Владимир Перцов # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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