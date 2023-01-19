Митрополит Вениамин освятил воду в 10-й больнице

Новости Беларуси. Митрополит Минский и Заславский Вениамин совершил водосвятный молебен в 10-й городской клинической больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В светлый праздник Крещения Патриарший Экзарх всея Беларуси вознес молитву об исцелении больных, укреплении их физических и духовных сил, помощи их родственникам, а также освятил воду, которой сотрудники клиники окропят помещения больницы. Именно в адрес работников медучреждений прозвучали особые слова из уст владыки. Митрополит вручил сотрудникам больницы награды Белорусской православной церкви. Почетные медали и грамоты получили 13 человек. Это врачи и медсестры, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье пациентов.

Виктория Красильникова, профессор кафедры офтальмологии Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Это первая моя награда в такой светлый праздник, когда, в общем-то, это праздник, который часто олицетворяется именно со здоровьем, бодростью духа и какими-то большими светлыми надеждами на будущее.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Это возможность всем, кто трудится в больнице, немножко отвлечься от повседневных дел, получить духовную поддержку и подумать о духовной составляющей нашей жизни. С одной стороны, медперсонал исполняет свой профессиональный долг, но со стороны церкви порой нужна поддержка больным и врачам также.