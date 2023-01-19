Муковозчик об интервью Кучеры у Дудя: «Юрик сам подбирал себе спарринг-партнёра»

«Разговор с тем, кто поддерживает армию России». Скандальное интервью Оскара Кучеры известному блогеру вот уже несколько дней обсуждают не только в сети. Из-за чего и из-за кого может накипеть? Андрей Муковозчик и его авторская рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поводу интервью Кучеры Дудю: у меня устойчивое впечатление, что Юрик сам подбирал себе спарринг-партнера. Долго, придирчиво. Делал это отнюдь не в направлении «солдат ребенка не обидит». Наоборот, наймит Юра нашел себе такого собеседника, реплики которого можно разбирать на цитаты, на мемы. Чем сейчас и занимаются, кстати, белорусские экстремистские медиа, российские паблики-иноагенты, а также заказчики подобных текстов – западные СМИ. Auschwitz et Liverpool. Подробности здесь.

Аж заходятся от ненависти, но смотрят. Так что не бесполезным было это интервью, отнюдь. Тем более видно же: Оскар любит свою страну. Любую, всякую, права она или снова права. А Юрик свою страну, где бабки заколачивает, не любит. Но ведь и для остальных стран такие дуди так и остаются чужими, вот ведь в чем фокус.

Нагляднее всего это показал случай в Броварах, под Киевом, где разбился вертолет и унес жизни не только руководства МВД, но и гражданских, и детей, ведь упал он на детский сад рядом с жилым домом. Журналисты выяснили, что у этих французских вертолетов Super Puma есть, оказывается, цитирую, «врожденный дефект». Как минимум с 2009 года экспертам было известно, что, цитирую, «эти еврокоптеры страдают потенциально катастрофическим сбоем в конструкции, иногда теряя в полете несущий винт». У ваших машин на трассе будут отваливаться колеса, но зато мы вам продадим в кредит, купите – так что ли в 2018 году французы разговаривали с украинцами? Похоже, да. Именно тогда, как пишут, «французское правительство выдало Украине кредит на 500 миллионов евро для закупки 55 вертолетов французской компании». Той самой, которой уже грозило неминуемое банкротство от предъявленных претензий по катастрофам.

Кстати, Польша тогда же от покупки полусотни французских вертолетов отказалась. Тех же самых, надо полагать, вертолетов, теряющих в полете несущий винт. Представляете себе, сколько конфет типа «Рошен» можно положить в карман на такой сделке? Ведь все слипнется, все и везде! А что вертолеты будут падать… Ну, скажем, что во всем виноваты кляты москали, и все. Запад, ведя прокси-войну чужими войсками, украинскими жизнями, еще и заваливает Украину всем завалявшимся у себя. Тут и французские вертолеты с отваливающимся винтом, и немецкие БМП, которые не заводятся, ни одна. Наверное, и британские танки с кривым дулом, и не взлетающие американские ракеты ПВО. Не взлетающие, а сразу падающие на ближайший жилой дом. И украинцы за все это еще Западу и заплатят. Так может, все и придумано было, чтобы разогнать экономику, загрузить военно-промышленный комплекс, разгрузить склады, оживить транспорт, заставить население позабыть о жертвах пандемии, а заодно стравить между собою украинцев, русских, белорусов, чеченцев и бурятов?