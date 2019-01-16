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«Мы будем брать качеством»: в Беларуси открылся первый агропромышленный парк

16 января 2019 20:17
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Новости Беларуси. В Гродненской области открылся первый в стране агропромышленный парк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы будем брать качеством»: в Беларуси открылся первый агропромышленный парк-1

Учить сельхозпроизводителей грамотному ведению сельского хозяйства намерены в местном аграрном университете. Повышать квалификацию здесь будут работники СПК и фермеры. Как вырастить капусту не хуже импортной, и почему так важно уметь перерабатывать овощи и фрукты?

«Мы будем брать качеством»: в Беларуси открылся первый агропромышленный парк-4

Ответы в видеоматериале Галины Буро.

# Сельское хозяйство # общество # Галина Буро # Фотофакт

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