«Мы будем брать качеством»: в Беларуси открылся первый агропромышленный парк

Новости Беларуси. В Гродненской области открылся первый в стране агропромышленный парк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учить сельхозпроизводителей грамотному ведению сельского хозяйства намерены в местном аграрном университете. Повышать квалификацию здесь будут работники СПК и фермеры. Как вырастить капусту не хуже импортной, и почему так важно уметь перерабатывать овощи и фрукты?