Новости Беларуси. Чтобы мама оставалась мамой, не смотря ни на что. В исправительной колонии № 4 открыли корпус для совместного проживания женщин и их детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В таком общежитии смогут находиться до 20 матерей с малышами в возрасте от года до трех лет. О том, как важно для мамы видеть, как засыпает ее ребенок – в материале корреспондента Александра Добрияна.

Пашенька, посмотри, какая у тебя подушечка, какая кроватка. Ты будешь тут спать. Тебе нравится?

Паша – желанный третий ребенок Татьяны Лазовской. На беременность женщина решилась, уже будучи не на свободе. Но материнские чувства не зависят от жизненных обстоятельств. С ребенком она проводит каждую свободную минуту: всего два часа в будни и пять – в выходные. Остальное время мальчик под присмотром воспитателей Дома ребенка. За 2 года и 10 месяцев жизни Павлика он не провел рядом с мамой ни одной ночи.

Татьяна Лозовская, осужденная ИК № 4:

Важна каждая минута, каждая секунда. Мне очень волнительно и приятно в то же время, что у меня появилась возможность увидеть, как засыпает мой ребенок, как просыпается мой ребенок, как он умывается. Вообще как он жить будет.

В новом общежитии могут проживать 20 мам с детьми. Впервые в Беларуси осужденные женщины получили возможность жить вместе со своими детьми. По достижению трех лет дети отправляются к законным опекунам и ждут мам дома. Материнство – лучшая причина поскорее оказаться по ту сторону забора исправительной колонии.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

По сути дела, мы продолжаем давно начатую работу – создание цивилизованных современных условий для определенной категории отбывающих наказание, в первую очередь – женщин и детей. А дети, к сожалению, также со своими матерями здесь находятся в условиях изоляции. Мы пытаемся создать для них домашние условия.

В новом корпусе нашлось место и для несовершеннолетних осужденных, и для новых классов местной среднеобразовательной школы. Ее история насчитывает уже 60 лет, но ни одной «медалистки» пока не было. Все может измениться в ближайшем будущем. Для этого учащиеся получили хороший стимул.

Я вам искренне желаю успехов. Договариваемся, да? Кто будет медалистом – на условно-досрочное без разговоров.

Кстати, здесь доступно не только среднее образование: дистанционно можно окончить и ВУЗ. Все сделано для того, чтобы оступившись однажды, в жизни многое можно было исправить, не откладывая на потом.