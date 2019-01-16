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Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки

16 января 2019 13:38
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Новости Беларуси. Сегодня, 16 января, действующим сотрудникам МИД Беларуси в торжественной обстановке вручили нагрудные знаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки-1

Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки-3

В конце 2018 года Президент подписал указ, которым учреждены геральдические символы ведомства. Это позволит поднять престиж службы. Отныне у дипломатов появится и свой профессиональный праздник. Добавим, совсем скоро дипломатическая служба Беларуси отметит 100-летие со дня основания.

Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки-6

Алеся Бирилло, председатель клуба молодых дипломатов Министерства иностранных дел Беларуси:
Сегодня впервые в истории Республики Беларусь сотрудникам МИД вручают нагрудные знаки отличия органов дипломатической службы. Это не просто украшение или значок. Это, прежде всего, символ физического воплощения мудрости, опыта, традиций, талантов, сплоченности национальной дипломатической службы.

# МИД Беларуси # общество # Алеся Бирилло # Фотофакт

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