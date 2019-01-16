«Костюм «Доспехи» весит 66 кг». Какой экипировкой пользуются белорусские военные саперы – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Новейшая экипировка поступила белорусским военным саперам. 30 взрывозащитных костюмов закупили для противоминной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 30 взрывозащитных костюмов закупили для противоминной службы Беларуси Боевой комплект способен защитить от подрыва заряда мощностью до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Как это работает? Материал Евгения Поболовца.

Это не настоящий взрыв мины, конечно, но наглядная иллюстрация работы белорусских саперов. Найти и обезвредить. Даже спустя 70 лет Великая Отечественная напоминает о себе вполне боевыми снарядами. Их белорусы всё еще находят в огородах, полях и болотах.

Артем Шауро, командир разведывательного водолазного взвода 7-го инженерного полка:

В этом году нам попадались снаряды калибром 280 миллиметров, вес которых более 200 килограммов, радиус разлета осколков – 500 метров.

Артем Шауро – настоящий ас саперной службы: в 2018 году на его счету более 3 тысяч обезвреженных мин и снарядов. Говорит, главное в работе, как ни парадоксально, чувство страха. Как только оно уходит – может быть ошибка. Чтобы не оказалась она фатальной, помогает новое снаряжение.

Евгений Поболовец, СТВ:

Повседневный защитный костюм белорусской армии – «Сокол». Он весит всего 9 килограммов и позволяет обнаруживать взрывчатые вещества.

А вот для того, чтобы их обезвреживать, используется более тяжелая версия. Костюм «Доспехи» весит 66 килограммов и защищает от осколков, которые летят со скоростью 1300 м/с. Таких защитных костюмов в 2018 году закупили более 30. «Сокол» и «Доспехи» были опробованы в современных локальных конфликтах и доказали свою надежность. Также купили и совершенно новые миноискатели «Гард».

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных сил Беларуси:

Впервые нами закуплены миноискатели, которые позволяют работать или обнаруживать взрывоопасные предметы на глубине до 4 метров, что значительно повышает наши возможности до сих пор, когда ограничивалось 35-40 сантиметрами.

Показать новые образцы и научить с ними работать. Для этого в Минске и проводили сбор по разминированию. Начальники инженерных служб отработали теорию и посмотрели на практике, как находят и обезвреживают мины. Здесь нет мелочей, а цена ошибки – жизнь.