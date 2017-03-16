МВД: во время акции отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях

Новости Беларуси. Задержанные участники прошедшей накануне акции против декрета № 3 грубо нарушили законодательство о проведении массовых мероприятий и оказали сопротивление сотрудникам милиции. Об этом 16 марта заявили в МВД страны. Правоохранители действовали исключительно в рамках закона, причем закона достаточно лояльного к таким нарушениям. Европейский и американский опыт показывают, что за закрытые лица во время уличных шествий можно попасть за решетку на целый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральная прокуратура считает правомерной реакцию на грубое нарушение закона о проведении массовых мероприятий (здесь подробнее). Минск. Санкционированная и разрешенная властями массовая акция. В народе – марш за отмену декрета №3. Несмотря на то, что действие декрета официально приостановили, организаторы собрали у Академии наук людей. И им это – повторимся – разрешили. Недовольные делали по сути, что хотели: раздавали интервью, выкрикивали лозунги, несли гроб и флаги всех мастей. Выражению мнений не мешали, пусть даже те мнения выходили далеко за рамки заявленной тематики мероприятия.

Участник марша:

Мы – анархисты, мы способны на многое. Самое главное сейчас не уходить назад и дальше бороться за отмену этого налога.

Бороться – это, может, и нужно. Только против того, чего сейчас и так нет? Вопрос: почему человек, якобы имеющий проблемы с работой и желающий разрешить свою сложную ситуацию на массовой акции, делает все, чтобы его не узнали? И даже при желании не могли понять, кому, собственно, помогать? Но в сторону лирику. Закрытые лица на массовом мероприятии – это прямое нарушение закона. И анархисты – постоянные посетители подобных акций – едва ли могут об этом не знать. Но на случай, коль забыли, им цивилизованно об этом напоминают. Заметим, что статья 11 в белорусском «Законе о массовых мероприятиях» – не то что не ноу-хау, а очень облегченная версия по сравнению с мировым опытом. Маски на демонстрациях запрещены в Штатах, Канаде, Австрии. В Германии за закрытое на массовой акции лицо можно на год угодить за решетку, а, скажем, в Испании, заплатить штраф в 30 тысяч евро.

В Беларуси же – до 30 базовых (это 690 рублей) или максимум – всего 15 суток. Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Во время акции отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками. Сотрудники милиции предупреждали о неправомерности действий, однако законные требования правоохранителей граждане проигнорировали и продолжили участие в мероприятии именно в масках. В целях установления личности, а так же возможной причастности к иным правонарушениям было принято решение о проведении задержания. Задержание производилось в общественном транспорте, так как была вероятность того, что правонарушители могут скрыться. Задержание в троллейбусе было – чего уж скрывать – брутальным, но законным. Во время него, кстати, пострадал и сотрудник милиции. Сейчас он находится в больнице.

Но вернемся к самой акции и поводу, ради которого вроде как все и собрались. Люди с «безработной» проблемой, на маршах, конечно, были. И те, кому помощь действительно нужна, не упустили шанс обратиться со своим вопросом к представителям власти. В Гродно к участникам акции вышел председатель горисполкома и сразу наметил пути решения для пятерых человек. А вот депутат Игорь Марзалюк на аналогичном мероприятии в Могилеве. В ответ на конкретный вопрос: «Кому помочь?» молчат практически все собравшиеся.