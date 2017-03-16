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От Бобруйской до Кирова. Где должны парковаться пригородные маршрутки?

16 марта 2017 17:23
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Новости Беларуси. Водители маршруток в поиске стоянки для ожидания пассажиров. Перевозчики не раз меняли место дислокации – от Бобруйской до Кирова, но каждый раз дело заканчивалось очередными ограничениями из-за нарушений правил и жалоб.

С одной стороны, маршрутки затрудняют движение по улице в час пик. С другой, водители стремятся высадить пассажиров как можно ближе к вокзалу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Где назначить легальное место встречи, чтобы никому не мешать, но быть на виду? Специальное расследование нашего корреспондента – в сюжете.

# общество # Общественный транспорт

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