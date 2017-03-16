Отремонтировали дорогу, спасли от налогов – как чиновники помогают белорусам
Новости Беларуси. Быстро, а главное, качественно реагировать на проблемы. Чиновники во всех уголках страны проводят встречи с населением.
В каждую житейскую ситуацию вникают в районных, городских и областных исполкомах.
Реальную поддержку в регионах оказывают и депутаты. Среди основных тем – трудоустройство, земельные вопросы и, конечно, декрет о социальном иждивенчестве и особенности его применения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор водитель со стажем. И права со всеми категориями, и желание работать есть. Да вот у частной фирмы, в которой трудился, не сложилось – закрылась. Глава семьи, отец двух малышей остался без работы.
Виктор Жаворонков, житель Витебска:
Несколько месяцев искал работу. Посоветовали обратиться к Алферонок Ирине Викторовне. Оказалось, место вакантное есть. Помогли устроиться, все устраивает. Все хорошо, работаем.
За два месяца по городу, а это Витебск, устроили почти 550 человек. Хотя работы еще много, в службе занятости на учете больше 2000.
Ставку планируют делать на новые производства.
Владимир Белевич, председатель Витебского городского Совета депутатов:
В силу того, что депутаты – это уважаемые люди, которых знают в городе, которые занимают ответственное положение в обществе и могут помочь своему избирателю, нашим гражданам, в трудоустройстве.
Жители Кадино не скрывают радости. В агрогородке, наконец, отремонтировали одну из главных дорог. Насыпали песчаную подушку, уложили щебень, прошли грейдером. Буквально несколько месяцев назад здесь было, что называется, ни пройти, ни проехать.
Жители поселка:
Скорая и пожарная подобраться тоже практически не могла. Теоретически да, практически – нет.
Очень хорошо сделали, аккуратненько все. Довольны.
Два километра этой дороги обошлись районному бюджету в немалую сумму. Для решения проблемы подключился сельсовет: председатель искала финансирование и контролировала работу. Анна Новикова старается держать руку на пульсе и не упускать из виду существующие проблемы.
Анна Новикова председатель Кадинского сельского исполнительного комитета:
Вопросы различного характера, различных типов. Люди обращаются и по мелочам, и по глобальным вопросам. Один из вопросов был по поводу этой дороги.
В столице в последнее время постоянной практикой стал депутатский день.
Это когда с 9 утра и до 8 часов вечера народные избранники принимают граждан. Можно сказать марафон, где, кстати, территориальный признак не учитывают: не важно, какой у вас округ, ответ на вопрос получите в любом случае. Впрочем, в последнее время обращений по теме третьего декрета стало меньше, отмечает депутат Андрей Бугров. За время приемов народные избранники изучили множество тех самых «трудных жизненных ситуаций».
Андрей Бугров, депутат Минского городского совета депутатов:
Ко мне обратилась девушка, которая закончила высшее учебное заведение в 2015 году. Ей не хватило пару дней для того, чтобы было 183 достаточных для неуплаты соответствующего налога.
Это действительно требует каких-то определенных изменений в законодательстве.
В большинстве случаев оценка трудной жизненной ситуации в пользу граждан. Но иногда приходилось отказывать, когда за такой трактовкой пытаются скрыть банальное нежелание работать. Как бы то ни было, депутатский корпус уже выработал определенный механизм.
Возможно, он еще потребует доработки, также как и сам декрет.
На то чтобы «поднять вопросы», то есть довести до ума и механизм освобождения от уплаты сбора и сам декрет, и списки плательщиков, отведено время до 1 апреля. Депутаты консультируют граждан, помогают определить пакет документов, необходимых для подтверждения права не платить сбор, а также отправляют местным органам власти ходатайство на освобождения от уплаты. Впрочем, в ближайшее время в каждом районе должен появиться не только точный список, неработающих граждан, но и перечень вакансий: четкое понимание кого и куда направить трудиться.