Отремонтировали дорогу, спасли от налогов – как чиновники помогают белорусам

Новости Беларуси. Быстро, а главное, качественно реагировать на проблемы. Чиновники во всех уголках страны проводят встречи с населением. В каждую житейскую ситуацию вникают в районных, городских и областных исполкомах. Реальную поддержку в регионах оказывают и депутаты. Среди основных тем – трудоустройство, земельные вопросы и, конечно, декрет о социальном иждивенчестве и особенности его применения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктор водитель со стажем. И права со всеми категориями, и желание работать есть. Да вот у частной фирмы, в которой трудился, не сложилось – закрылась. Глава семьи, отец двух малышей остался без работы. Виктор Жаворонков, житель Витебска:

Несколько месяцев искал работу. Посоветовали обратиться к Алферонок Ирине Викторовне. Оказалось, место вакантное есть. Помогли устроиться, все устраивает. Все хорошо, работаем. За два месяца по городу, а это Витебск, устроили почти 550 человек. Хотя работы еще много, в службе занятости на учете больше 2000. Ставку планируют делать на новые производства.

Владимир Белевич, председатель Витебского городского Совета депутатов:

В силу того, что депутаты – это уважаемые люди, которых знают в городе, которые занимают ответственное положение в обществе и могут помочь своему избирателю, нашим гражданам, в трудоустройстве.

Жители Кадино не скрывают радости. В агрогородке, наконец, отремонтировали одну из главных дорог. Насыпали песчаную подушку, уложили щебень, прошли грейдером. Буквально несколько месяцев назад здесь было, что называется, ни пройти, ни проехать. Жители поселка:

Скорая и пожарная подобраться тоже практически не могла. Теоретически да, практически – нет. Очень хорошо сделали, аккуратненько все. Довольны. Два километра этой дороги обошлись районному бюджету в немалую сумму. Для решения проблемы подключился сельсовет: председатель искала финансирование и контролировала работу. Анна Новикова старается держать руку на пульсе и не упускать из виду существующие проблемы. Анна Новикова председатель Кадинского сельского исполнительного комитета:

Вопросы различного характера, различных типов. Люди обращаются и по мелочам, и по глобальным вопросам. Один из вопросов был по поводу этой дороги.