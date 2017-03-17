«Реакция правомерна». Генпрокурор Беларуси прокомментировал задержание участников акции против Декрета № 3

Как отметили ранее в МВД, все задержанные грубо нарушили законодательство. Так, статьей 11 категорически запрещено скрывать свои лица под масками.

О неправомерности таких действий предупреждали и сотрудники милиции, однако требования были проигнорированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Если есть закон о массовых мероприятиях, если есть порядок их проведения, и если человек нарушает этот закон, то у меня нет как у прокурора другого выхода, чтобы принимать меры, как и у работников МВД.

Накануне МВД опубликовало оперативное видео с предметами, изъятыми при задержании участников акции против Декрета № 3. Несмотря на то, что шествие заявлялось как мирное, среди вещей задержанных почему-то были обнаружены кастеты, балаклавы и баллончики с газом.