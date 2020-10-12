МВД: 11 октября в протестах приняли участие около 11 тысяч человек, задержаны 713 граждан
Новости Беларуси. В МВД посчитали, сколько людей приняли участие в протестах в воскресенье, 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации ведомства, общее количество составило около 11 тысяч человек – по всей стране.
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За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек.
Протесты в выходные собирают все меньше людей, но заметно радикализируются. Произошедшие 11 октября события подтверждают: речи о мирных митингах нет (подробнее здесь). На несанкционированных акциях были замечены экстремисты из радикальных анархистских группировок.
На проспекте Победителей в Минске люди из толпы попытались устроить потасовки и драки с сотрудниками милиции. Во время столкновения в силовиков полетели бутылки и цветники. Протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. Тем не менее правоохранители ситуацию контролировали.
Помимо этого протестующие вышли и ночью. В районе Серебрянки подожгли покрышки. Ломали лавки на остановках, пытались строить баррикады. Однако многочисленным радикальный протест не был. Сотрудники милиции довольно быстро навели порядок и усмирили особо буйных демонстрантов. Тем не менее ущерб городской инфраструктуре нанесен существенный. А людям пришлось вечером в воскресенье стоять в больших пробках.