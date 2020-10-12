МВД: 11 октября в протестах приняли участие около 11 тысяч человек, задержаны 713 граждан

По информации ведомства, общее количество составило около 11 тысяч человек – по всей стране.

Новости Беларуси. В МВД посчитали, сколько людей приняли участие в протестах в воскресенье, 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек.

Протесты в выходные собирают все меньше людей, но заметно радикализируются. Произошедшие 11 октября события подтверждают: речи о мирных митингах нет (подробнее здесь). На несанкционированных акциях были замечены экстремисты из радикальных анархистских группировок.