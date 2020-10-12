Вот так себя вели протестующие в Минске 11 октября

Произошедшие в воскресенье события подтверждают: речи о мирных митингах нет.

Новости Беларуси. Протесты в выходные собирают все меньше людей, но заметно радикализируются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на проспекте Победителей люди из толпы попытались устроить потасовки и драки с сотрудниками милиции. Во время столкновения в силовиков полетели бутылки и цветники. На несанкционированных акциях также были замечены экстремисты из радикальных анархистских группировок. Тем не менее правоохранители ситуацию контролировали. А вот простым людям вновь пришлось терпеть перекрытые дороги и неудобства из-за закрытых станций метро.

В ход со стороны протестующих шли крюки, заточки, другие самодельные инструменты. В ответ правоохранители вынуждены были применить спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. Работали водометы. Не удивляет появление на воскресных маршах и нетрезвых людей. А некоторые выходки протестующих не поддаются никаким объяснениям.

Точную информацию о количестве протестующих и задержанных сегодня, 12 октября, озвучат в МВД.