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Вот так себя вели протестующие в Минске 11 октября

12 октября 2020 07:51
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Новости Беларуси. Протесты в выходные собирают все меньше людей, но заметно радикализируются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Произошедшие в воскресенье события подтверждают: речи о мирных митингах нет.  

Вот так себя вели протестующие в Минске 11 октября-1

Вот так себя вели протестующие в Минске 11 октября-3

Вот так себя вели протестующие в Минске 11 октября-5

Так, на проспекте Победителей люди из толпы попытались устроить потасовки и драки с сотрудниками милиции. Во время столкновения в силовиков полетели бутылки и цветники. На несанкционированных акциях также были замечены экстремисты из радикальных анархистских группировок. Тем не менее правоохранители ситуацию контролировали. А вот простым людям вновь пришлось терпеть перекрытые дороги и неудобства из-за закрытых станций метро.  

Вот так себя вели протестующие в Минске 11 октября-8

Вот так себя вели протестующие в Минске 11 октября-10

Вот так себя вели протестующие в Минске 11 октября-12

В ход со стороны протестующих шли крюки, заточки, другие самодельные инструменты. В ответ правоохранители вынуждены были применить спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. Работали водометы. Не удивляет появление на воскресных маршах и нетрезвых людей. А некоторые выходки протестующих не поддаются никаким объяснениям.  

Точную информацию о количестве протестующих и задержанных сегодня, 12 октября, озвучат в МВД.  

Вот так себя вели протестующие в Минске 11 октября-15

Вот так себя вели протестующие в Минске 11 октября-17

Вот так себя вели протестующие в Минске 11 октября-19

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# Акции протеста # общество # Фотофакт

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