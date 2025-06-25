Новая выставка «Верасень – 35» открылась во Дворце искусств – вот почему её стоит посетить

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Как остановить мгновение с помощью цвета, линии и образов? Знают белорусские художники. Новая выставка во Дворце искусств – словно большой визуальный дневник целого творческого поколения. Каждая работа – это личная история, рассказанная без слов. Давайте же прочтем ее вместе.

Во Дворце искусств распахнула свои двери выставка живописи и графики «Верасень – 35». Такое название экспозиция получила в честь одноименной секции Белорусского союза художников, основанной в 1989 году.

На выставке представлены работы более 15 художников – как новых, так и хорошо известных авторов. Особое внимание привлекают мини-экспозиции четырех юбиляров, каждый из которых презентует свой уникальный стиль.

Марина Эренбург, искусствовед, художник, председатель секции «Верасень»:

На этой выставке представлена и моя юбилейная мини-экспозиция. Представлено 25 работ, они из себя представляют работы разных лет, начиная с 2003 года. Я выбирала наиболее удачные работы. И так получилось, что они все оказались близкими по стилистике. В том числе представлено три автопортрета.