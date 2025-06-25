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Новая выставка «Верасень – 35» открылась во Дворце искусств – вот почему её стоит посетить

25 июня 2025 12:15
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Новая выставка «Верасень – 35» открылась во Дворце искусств – вот почему её стоит посетить-2

Вероника Макаревич, ведущая:
Как остановить мгновение с помощью цвета, линии и образов? Знают белорусские художники. Новая выставка во Дворце искусств – словно большой визуальный дневник целого творческого поколения. Каждая работа – это личная история, рассказанная без слов. Давайте же прочтем ее вместе.

Новая выставка «Верасень – 35» открылась во Дворце искусств – вот почему её стоит посетить-4

Во Дворце искусств распахнула свои двери выставка живописи и графики «Верасень – 35». Такое название экспозиция получила в честь одноименной секции Белорусского союза художников, основанной в 1989 году.

Новая выставка «Верасень – 35» открылась во Дворце искусств – вот почему её стоит посетить-6

На выставке представлены работы более 15 художников – как новых, так и хорошо известных авторов. Особое внимание привлекают мини-экспозиции четырех юбиляров, каждый из которых презентует свой уникальный стиль. 

Новая выставка «Верасень – 35» открылась во Дворце искусств – вот почему её стоит посетить-8

Марина Эренбург, искусствовед, художник, председатель секции «Верасень»:
На этой выставке представлена и моя юбилейная мини-экспозиция. Представлено 25 работ, они из себя представляют работы разных лет, начиная с 2003 года. Я выбирала наиболее удачные работы. И так получилось, что они все оказались близкими по стилистике. В том числе представлено три автопортрета.

Новая выставка «Верасень – 35» открылась во Дворце искусств – вот почему её стоит посетить-10

Выставка дарит зрителям уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества и найти что-то близкое и родное в богатом многообразии форм и эмоций, отраженных на полотнах.

Подробности – в видео.

# Выставка # Искусство # Вероника Макаревич

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