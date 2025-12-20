МВД: общественная безопасность при проведении ВНС была обеспечена

При проведении второго заседания VII Всебелорусского народного собрания чрезвычайных происшествий и угроз безопасности не допущено. Поставленные перед МВД задачи по обеспечению правопорядка выполнены в полном объеме. Об этом заявили в милицейском ведомстве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там напомнили, что была проведена масштабная подготовительная работа. Составлен детальный план, согласованы и отработаны алгоритмы действий в различных ситуациях, сотрудники МВД несли службу в усиленном варианте. Места проживания делегатов, а также связанные с ВНС объекты были взяты милицией под круглосуточную охрану.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник милиции общественной безопасности:

Проведены инструктажи с личным составом, организована работа оперативно-станционных штабов. Обеспечена дорожная безопасность передвижения участников заседания силами экипажей Госавтоинспекции и ОМОН. Поставленные задачи перед милицией выполнены в полном объеме. Правонарушений в период проведения Всебелорусского народного собрания не допущено.

Для непрерывного отслеживания обстановки использовали возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Кроме того, были задействованы саперно-пиротехнические группы и противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также интернет-мониторинга.