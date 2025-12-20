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Делегаты ВНС обсуждают приоритеты будущей пятилетки в трудовых коллективах

20 декабря 2025 10:58
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Подготовка кадров, практикоориентированное обучение и вопрос распределения выпускников на первые рабочие места. Во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко ориентировал систему образования на целенаправленную подготовку мотивированных специалистов для страны и особое внимание уделил профессиям будущего. Эти и другие задачи на пятилетку делегаты ВНС обсуждают в трудовых коллективах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегаты ВНС обсуждают приоритеты будущей пятилетки в трудовых коллективах-2

В Гродненском университете имени Янки Купалы усиливают интеграцию теории и практики. Разработана система взаимодействия с организациями и предприятиями региона, на базе вуза работает технопарк. Студенты во время обучения получают практические навыки и компетенции, которые необходимы в профессии. Это дает возможность готовить мотивированных специалистов. К тому же, в университете действует стопроцентное распределение для выпускников 2025 года, около 70 из них обучались по целевым направлениям. Привлекательность такого вариант получения высшего образования намерены популяризировать. 

Делегаты ВНС обсуждают приоритеты будущей пятилетки в трудовых коллективах-4

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, делегат VII Всебелорусского народного собрания: 
Сегодня мы ищем новые формы работы с предприятиями. Это и дуальное образование, и целевая подготовка, это и такая очень тесная работа с классами профильной направленности, такое раннее погружение в профессию детей. И я абсолютно уверена, что все это нам по плечу. Потому что другого выхода нет, время выбрало нас. И сегодня это не просто время, а время контрактных дел, как было отмечено на Всебелорусском народном собрании.

Делегаты ВНС обсуждают приоритеты будущей пятилетки в трудовых коллективах-6

Елена Антончик, председатель Совета молодых специалистов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Для себя выделила самый главный тезис – это второй тезис, который Президент объявил на собрании – это конечно же воспитание молодежи. Я являюсь председателем совета молодых специалистов. Самое главное – это не нужно выбирать просто какую-то профессию, нужно выбрать то, что тебе нравится по жизни, и ты будешь работать на благо нашей Родины, нашего государства.

В купаловском вузе стремятся открывать наборы молодежи на актуальные для экономики направления. В этом году стартовала подготовка специалистов в области биоинженерии и биоинформатики. В 2026 году появится инженерно-техническое проектирование. Готовить кадры новой формации по профессиям, за которыми будущее – поручение главы государства. 

# Всебелорусское народное собрание # Ирина Китурко

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