Делегаты ВНС обсуждают приоритеты будущей пятилетки в трудовых коллективах

Подготовка кадров, практикоориентированное обучение и вопрос распределения выпускников на первые рабочие места. Во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко ориентировал систему образования на целенаправленную подготовку мотивированных специалистов для страны и особое внимание уделил профессиям будущего. Эти и другие задачи на пятилетку делегаты ВНС обсуждают в трудовых коллективах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском университете имени Янки Купалы усиливают интеграцию теории и практики. Разработана система взаимодействия с организациями и предприятиями региона, на базе вуза работает технопарк. Студенты во время обучения получают практические навыки и компетенции, которые необходимы в профессии. Это дает возможность готовить мотивированных специалистов. К тому же, в университете действует стопроцентное распределение для выпускников 2025 года, около 70 из них обучались по целевым направлениям. Привлекательность такого вариант получения высшего образования намерены популяризировать.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, делегат VII Всебелорусского народного собрания: Сегодня мы ищем новые формы работы с предприятиями. Это и дуальное образование, и целевая подготовка, это и такая очень тесная работа с классами профильной направленности, такое раннее погружение в профессию детей. И я абсолютно уверена, что все это нам по плечу. Потому что другого выхода нет, время выбрало нас. И сегодня это не просто время, а время контрактных дел, как было отмечено на Всебелорусском народном собрании.

Елена Антончик, председатель Совета молодых специалистов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Для себя выделила самый главный тезис – это второй тезис, который Президент объявил на собрании – это конечно же воспитание молодежи. Я являюсь председателем совета молодых специалистов. Самое главное – это не нужно выбирать просто какую-то профессию, нужно выбрать то, что тебе нравится по жизни, и ты будешь работать на благо нашей Родины, нашего государства.

В купаловском вузе стремятся открывать наборы молодежи на актуальные для экономики направления. В этом году стартовала подготовка специалистов в области биоинженерии и биоинформатики. В 2026 году появится инженерно-техническое проектирование. Готовить кадры новой формации по профессиям, за которыми будущее – поручение главы государства.