Новых руководителей представили коллективам Конституционного и Верховного судов Беларуси

Избранные на ВНС руководители уже приступают к своим обязанностям. Нового председателя коллективу Конституционного Суда сегодня, 20 декабря, представил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сивец сменил Петра Миклашевича, который возглавлял Конституционный Суд страны 17 лет. За эти годы многое сделано: внесены изменения и дополнения в главный закон государства, создан Институт конституционный жалобы. Отметим, во время второго заседания VII ВНС Александр Лукашенко предложил шире задействовать Конституционный Суд в законодательной работе.

Сергей Сивец, председатель Конституционного Суда Беларуси:

Прежде всего, я, конечно, хочу высказать искренние слова благодарности Президенту нашей страны, многоуважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко, за исключительно огромную честь и исключительно высокий уровень доверия, которое нам было оказано при выдвижении нашей кандидатуры на избрание председателя Конституционного Суда Республики Беларусь.

Андрей Швед, который решением ВНС избран председателем Верховного Суда Беларуси – сегодня также представлен его коллективу.