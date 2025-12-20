Новых руководителей представили коллективам Конституционного и Верховного судов Беларуси

Избранные на ВНС руководители уже приступают к своим обязанностям. Нового председателя коллективу Конституционного Суда сегодня, 20 декабря, представил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Избранные на ВНС руководители уже приступают к своим обязанностям. Нового председателя коллективу Конституционного Суда сегодня, 20 декабря, представил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Сивец сменил Петра Миклашевича, который возглавлял Конституционный Суд страны 17 лет. За эти годы многое сделано: внесены изменения и дополнения в главный закон государства, создан Институт конституционный жалобы. Отметим, во время второго заседания VII ВНС Александр Лукашенко предложил шире задействовать Конституционный Суд в законодательной работе.
Сергей Сивец, председатель Конституционного Суда Беларуси:
Прежде всего, я, конечно, хочу высказать искренние слова благодарности Президенту нашей страны, многоуважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко, за исключительно огромную честь и исключительно высокий уровень доверия, которое нам было оказано при выдвижении нашей кандидатуры на избрание председателя Конституционного Суда Республики Беларусь.
Андрей Швед, который решением ВНС избран председателем Верховного Суда Беларуси – сегодня также представлен его коллективу.
Андрей Швед, председатель Верховного Суда Беларуси:
Прокурорский надзор и судебная власть, они тесно связаны между собой, потому что решаются общие задачи, направленные на то, чтобы наше правосудие было объективным, беспристрастным, основанным на законе. Поэтому многие аспекты работы судов, конечно же, мне как генеральному прокурору вчерашнему, очень хорошо известны. За десятилетие суверенитета сделан серьезный базис. Наше правосудие, я считаю, одно из лучших в мире, не только по условиям работы, но и по тем требованиям, которые предъявляются к решениям судов.