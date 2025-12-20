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Лукашенко в развитие решений ВНС произвёл кадровые перестановки в судейском корпусе

20 декабря 2025 10:40
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В развитие решений, принятых на заседании Всебелорусского народного собрания, Президент Беларуси подписал указ «О назначении и освобождении судей», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко в развитие решений ВНС произвёл кадровые перестановки в судейском корпусе-2

Так, Юрий Кобец, освобожденный ВНС от должности заместителя председателя Верховного Суда, назначен председателем Апелляционного экономического суда. Кроме того, председателями экономических судов Гомельской и Гродненской областей назначены Александр Лисовский и Эдуард Король. Также ряд судей освобожден от занимаемых должностей в связи с избранием их судьями Верховного Суда.

# Александр Лукашенко # Верховный суд Республики Беларусь # Всебелорусское народное собрание # Конституционный суд Республики Беларусь

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