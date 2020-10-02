МВД: мы дали информацию по опровержению фейковых новостей о якобы имевших место пытках, насилии, изнасилованиях

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел готово к конструктивному диалогу с международными организациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявило руководство ведомства на встрече с постоянным координатором ООН в Беларуси. Первый заместитель министра Геннадий Казакевич выразил надежду на взвешенный и объективный подход в оценке международной организацией событий, которые произошли в стране после президентских выборов. К сожалению, зачастую выводы делаются, исходя из непроверенной информации, а порой и вовсе явных фейков.

Во время встречи были продемонстрированы видеоматериалы, которые опровергают истории о якобы применявшемся по отношению к протестующим чрезмерном насилии. На встрече также присутствовали представители Минздрава, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Мы не ставили себе задачу кого-то переубеждать. Мы честны перед своим народом. Мы обеспечили стабильность в нашей стране. Мы ставили своей задачей донести правдивую, истинную информацию о том, как действуют правоохранительные органы, каковы тактика и методика действия органов внутренних дел, насколько обеспечен общественный порядок и общественная безопасность в Республике Беларусь. Та негативная оценка, которая дается международным сообществом ситуации в Республике Беларусь, основана на недостоверной информации. Не называется конкретных фактов насилия, конкретно фактов пыток, изнасилований и так далее. Все как-то вот общо. А мы дали конкретную информацию. Более того, мы дали конкретную информацию по опровержению тех фейковых новостей о якобы имевших место пытках, насилии, изнасилованиях и так далее. Вспоминаем историю, отматываем события назад. Сначала у нас были изнасилования женщин. Они не подтвердились. Потом у нас были изнасилования мужчин. Они тоже не подтвердились. И мы пошагово, исследуя обстоятельства каждого подобного заявления, приходим к пониманию того, что этого не было. Тем не менее у нас есть несколько тысяч обращений граждан, каждое из которых будет надлежащим образом рассмотрено.

Иоанна Казана-Вишневецкий, Постоянный координатор ООН в Беларуси:

У нас прошла очень хорошая встреча с первым заместителем министра внутренних дел. Мы также могли задать некоторые вопросы Министерству здравоохранения. Получили много информации, которую мы сейчас изучим и обработаем. И также получили просьбу от заместителя министра, чтобы мы внимательно относились к той информации, которую представляют СМИ.