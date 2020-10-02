Прямой эфир

Бывший сопредседатель стачкома «Беларуськалия» рассказал, почему больше не поддерживает забастовки и вернулся на рабочее место

02 октября 2020 17:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Откровения бывшего сопредседателя стачкома одного из промышленных предприятий нашей страны. Сергей Шиц открыто рассказывает, почему больше не поддерживает забастовки и вернулся на рабочее место, в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бывший сопредседатель стачкома «Беларуськалия» рассказал, почему больше не поддерживает забастовки и вернулся на рабочее место-1

Сергей Шиц, бывший сопредседатель стачкома «Беларуськалия»:
17 числа, если мне не изменяет память, они негодовали. И мне было предложено, именно со стороны людей, возглавить стачком – представлять интересы простых людей. Я согласился, начал представлять, скажем так, интересы простых людей.  

Бывший сопредседатель стачкома «Беларуськалия» рассказал, почему больше не поддерживает забастовки и вернулся на рабочее место-4

18 числа, когда люди немного спустили пар, наверное, переосмыслили, они начали очень активно выходить из забастовки, ну либо прекращать ее. Поэтому сразу был первый звоночек, что постепенно мне некого будет представлять. Поэтому я больше не посчитал нужным, не увидел смысла нахождения меня в стачкоме.  

Бывший сопредседатель стачкома «Беларуськалия» рассказал, почему больше не поддерживает забастовки и вернулся на рабочее место-7

Есть очень большая часть людей, которые говорят, что «нас вообще подставили, нам не рассказали, что нас могут чего-то лишить, административную ответственность применить (премии лишить, еще чего-то), нам не хотелось бы этого, что мы начали терять в деньгах».  

Бывший сопредседатель стачкома «Беларуськалия» рассказал, почему больше не поддерживает забастовки и вернулся на рабочее место-10

Я говорил, говорю и говорить буду, что я всегда являлся сторонником ведения переговоров, потому что глупо выдвигать требования и просто забиваться в какой-то угол и дальше про это ни с кем не вести переговоры. Надо вести как минимум диалог с теми людьми, которыми выдвигается.  

# Забастовка # общество # Сергей Шиц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Генпрокурор Беларуси: пришёл на акцию – будешь привлечён к ответственности
02 октября 2020 17:03

Генпрокурор Беларуси: пришёл на акцию – будешь привлечён к ответственности

«Были изъяты боеприпасы, балаклавы». В Минске установлены участники радикальных чатов, призывавшие к сопротивлению милиции
02 октября 2020 16:39

«Были изъяты боеприпасы, балаклавы». В Минске установлены участники радикальных чатов, призывавшие к сопротивлению милиции

«Это не зачистка информационного поля». Анатолий Глаз о переаккредитации иностранных СМИ в Беларуси
02 октября 2020 16:36

«Это не зачистка информационного поля». Анатолий Глаз о переаккредитации иностранных СМИ в Беларуси