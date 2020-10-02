Бывший сопредседатель стачкома «Беларуськалия» рассказал, почему больше не поддерживает забастовки и вернулся на рабочее место

Новости Беларуси. Откровения бывшего сопредседателя стачкома одного из промышленных предприятий нашей страны. Сергей Шиц открыто рассказывает, почему больше не поддерживает забастовки и вернулся на рабочее место, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шиц, бывший сопредседатель стачкома «Беларуськалия»:

17 числа, если мне не изменяет память, они негодовали. И мне было предложено, именно со стороны людей, возглавить стачком – представлять интересы простых людей. Я согласился, начал представлять, скажем так, интересы простых людей.

18 числа, когда люди немного спустили пар, наверное, переосмыслили, они начали очень активно выходить из забастовки, ну либо прекращать ее. Поэтому сразу был первый звоночек, что постепенно мне некого будет представлять. Поэтому я больше не посчитал нужным, не увидел смысла нахождения меня в стачкоме.

Есть очень большая часть людей, которые говорят, что «нас вообще подставили, нам не рассказали, что нас могут чего-то лишить, административную ответственность применить (премии лишить, еще чего-то), нам не хотелось бы этого, что мы начали терять в деньгах».