«Были изъяты боеприпасы, балаклавы». В Минске установлены участники радикальных чатов, призывавшие к сопротивлению милиции

Новости Беларуси. Интернет-площадки домов и микрорайонов, появившиеся в сети на фоне общественных волнений, позиционируют себя как «мирные» мессенджеры, однако на поверку в них обсуждают стратегию поведения на протестах, а также призывают к насилию в отношении представителей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких чатов изобличили на днях. Личности большинства участников уже установлены. Многих из них задержали, в том числе и 32-летнего минчанина, который переписывал номера милицейских автомобилей и направлял эти сведения активистам, чтобы те избегали задержаний. Также перехватывал радиопереговоры милиционеров и публиковал их в чате. В квартире минчанина нашли более 20 радиостанций.

Если бы знал, что будет какой-то негативный поворот, наверное, я бы не стал. Пусть каждый своей головой думает. Не вижу какой-то необходимости, смысла в том, что там пропагандировалось – блокировки и прочее. Потому что в первую очередь мне кажется, это неудобство самим гражданам города, а не тем, кому они хотели таким образом навредить. В МВД рассказали, что переписка в чате свидетельствовала о намерении людей выходить на протесты, оказывать активное сопротивление правоохранителям, блокировать дороги, применять насилие в отношении семей милиционеров, повреждать их автомобили.