Генпрокурор Беларуси: пришёл на акцию – будешь привлечён к ответственности

Новости Беларуси. 2 октября генеральный прокурор Беларуси предупредил участников несанкционированных акций о законности и последствиях их действий. Как минимум, все будут привлечены к административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Принимаемые меры будут направлены на обеспечение необратимости ответственности организаторов, участников и координаторов незаконных акций. В частности, органы внутренних дел ориентированы на оперативную передачу сведений о таких лицах в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.

Практическую реализацию получает правило: пришёл на акцию – будешь привлечён как минимум к административной ответственности. Если имеющегося арсенала и средств окажется недостаточно, Генеральная прокуратура будет ходатайствовать об установлении более строгой ответственности за правонарушение против общественного порядка.