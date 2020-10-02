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Генпрокурор Беларуси: пришёл на акцию – будешь привлечён к ответственности

02 октября 2020 17:03
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Новости Беларуси. 2 октября генеральный прокурор Беларуси предупредил участников несанкционированных акций о законности и последствиях их действий. Как минимум, все будут привлечены к административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокурор Беларуси: пришёл на акцию – будешь привлечён к ответственности -1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Принимаемые меры будут направлены на обеспечение необратимости ответственности организаторов, участников и координаторов незаконных акций. В частности, органы внутренних дел ориентированы на оперативную передачу сведений о таких лицах в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.

Практическую реализацию получает правило: пришёл на акцию – будешь привлечён как минимум к административной ответственности. Если имеющегося арсенала и средств окажется недостаточно, Генеральная прокуратура будет ходатайствовать об установлении более строгой ответственности за правонарушение против общественного порядка.

Генпрокурор Беларуси: пришёл на акцию – будешь привлечён к ответственности -4

Особое внимание уделяется возмещению вреда, причиненного противоправными действиями.

На контроль поставлен вопрос о взыскании расходов, затраченных на лечение сотрудников правоохранительных органов, расходов всех служб и ведомств, которые задействованы в обеспечении правопорядка и ликвидации последствий незаконных акций.

# Акции протеста # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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