Музыкальный блогер: квадроберы – очень скромные люди, я столкнулась с нормальными детьми

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Вероника Кострыгина, музыкальный блогер:

Квадроберы сами по себе – очень скромные люди. У меня была возможность с ними познакомиться. И, возможно, их здесь нет только потому, что они боятся хейта, негативных комментариев в свою сторону. Я встретила квадроберов, я с ними познакомилась, спросила вообще, чем вы занимаетесь.

Да, сняли видео, я говорю: я выложу в социальные сети, вы не против? Одна из них сказала: вы знаете, может быть, не стоит, потому что на нас сыпется большое количество хейта. Я говорю: не переживайте. И действительно, я с этим столкнулась. Поначалу я пыталась модерировать эти комментарии и удалять их. Комментарии были неадекватные, им желали смерти, их хотели скинуть, свалить, пристрелить, то есть комментарии были ужасные.

Их было настолько много... То есть обычные люди, они могут быть вполне такие, в любом обществе могут быть неадекватные. Я столкнулась с нормальными детьми, которые на полянке прыгали в маске кошечек.

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