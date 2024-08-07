Мне обидно слышать, что квадробинг считается спортом – член нацкоманды по подводному спорту

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Яна Кытева, член Национальной команды по подводному спорту:

Я с точки зрения спортсмена, я 15 лет занималась спортом. Мне обидно слышать, что такая ерунда, как квадробинг, считается спортом. Я вставала к 7 утра на тренировку, шла в школу, шла к репетитору и на вторую тренировку и выезжала на соревнования. Когда дети бегают на четырех своих конечностях, это, во-первых, негигиенично, это отвратительно.

Они могут так прыгать на легкой атлетике. Я даже не буду говорить, что это вид спорта. Это вообще ерунда. Это не вид спорта. Вид спорта – это легкая атлетика, гимнастика, плавание, футбол, хоккей. Но вот это – это не вид спорта, это физическая культура.

Хоббихорсинг – у меня здесь палка о двух концах. Попробуйте попрыгать через препятствия точно так же, как прыгают люди, которые занимаются хоббихорсингом. Это уже модификация бега с препятствиями. Людям, которым не удалось попасть в национальные сборные, которым не удалось пройти какой-то норматив.