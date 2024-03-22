Мужчина умер от анафилактического шока! История отравления латексом

Эта история произошла в середине 90-х в российской глубинке. Ночью на станции скорой медицинской помощи раздался тревожный звонок. Перепуганная женщина сообщила: ее знакомый задыхается, посинел и уже практически без сознания, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Прибыв по вызову, медики сразу определили: анафилактический шок. Несмотря на все проведенные мероприятия, мужчину спасти не удалось.

В ХIХ веке модистки не отличались здоровьем. Почему одежда в то время была опасной – подробности здесь.

Что же стало причиной такой молниеносной и смертельной аллергической реакции? Дамские чулки! В конце ХХ века на территорию бывшего СССР просто посыпались вещи, о которых раньше и не догадывались. В том числе модные чулочки, которые держались не на специальном тканевом поясе, а на латексной ленте. Придя на романтическое свидание, мужчина захотел стянуть чулочек с красивой ножки своей пассии зубами, не подозревая, что у него аллергия на латекс. И поплатился за такой порыв жизнью.