В день хатынской трагедии во всех школах Беларуси прошли уроки памяти. Такая традиция зародилась год назад, когда скорбная дата отмечалась в 80-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сохранить историческую правду и научить молодое поколение сопереживать – главный посыл таких мероприятий. Документальная хроника о сожженной деревне не оставила никого равнодушным, а рассказ о нелегкой судьбе единственного выжившего взрослого свидетеля хатынской расправы заставил молодых людей задуматься о ценности мира. Школьники и педагоги почтили память погибших минутой молчания.

Виктория Шишло, учащаяся школы № 52 Минска: Молодое поколение сейчас очень серьезно относится к этому. Это не может не радовать, потому что такие трагические события мы должны помнить и ценить пережитый опыт нашего народа.

Евгений Агиевич, учитель истории школы № 52 Минска:

Это одно из самых трагических событий вообще всей истории человечества. Не стоит забывать, что сами немцы от этого получили только голод, разруху. По самым скромным подсчетам, Германия потеряла 6,5 миллиона человек, не говоря уже о советском народе, народе Беларуси. Человечество все-таки вынесло какие-то уроки, и работа над ошибками проделана.

Не оставить детские души безучастными к событиям прошлого, донести до каждого учащегося, в какой жестокой и страшной войне одержал Победу наш народ, – основные задачи подобных уроков.