Как приготовить исландскую пиццу? Рассказываем простой рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим исландскую пиццу. Для этого нам понадобится мука, молоко, сливочное масло, разрыхлитель, творог обезжиренный, томаты, твердый сыр, паприка, орегано, оливковое масло, отварной картофель и овощная приправа «Хреновина».

Берем муку, соль, оливковое масло, творог, разрыхлитель, молоко и замешиваем тесто. Хорошенько вымешиваем тесто, чтобы оно было однородным и эластичным.

Также нам понадобится сыр. Натираем его на крупной терке. Сыр можно использовать любой, который хорошо плавится.

Чем отличается пицца по-исландски от других? У нее нетипичное тесто, с добавлением обезжиренного творога и разрыхлителя. А как мы знаем, в классическую пиццу творог не идет и оно готовится на дрожжевом тесте.