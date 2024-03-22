Как приготовить исландскую пиццу? Рассказываем простой рецепт
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим исландскую пиццу. Для этого нам понадобится мука, молоко, сливочное масло, разрыхлитель, творог обезжиренный, томаты, твердый сыр, паприка, орегано, оливковое масло, отварной картофель и овощная приправа «Хреновина».
Берем муку, соль, оливковое масло, творог, разрыхлитель, молоко и замешиваем тесто. Хорошенько вымешиваем тесто, чтобы оно было однородным и эластичным.
Также нам понадобится сыр. Натираем его на крупной терке. Сыр можно использовать любой, который хорошо плавится.
Чем отличается пицца по-исландски от других? У нее нетипичное тесто, с добавлением обезжиренного творога и разрыхлителя. А как мы знаем, в классическую пиццу творог не идет и оно готовится на дрожжевом тесте.
Подготовим помидоры. Используем черри. Можно использовать и большие помидоры. Режем пополам.
Идем обжаривать картофель. Разогреваем сковородку и наливаем на нее растительное масло. Добавляем сливочное масло. Делаем это для того, чтобы сливочное масло быстро не сгорело. И выкладываем картофель. Добавляем соли, перца и жарим до образования золотистой корочки. Также добавляем паприку. Обжаренный картофель на сливочном масле получается необычайно ароматным.
Раскатываем тесто по размеру противеня. Тесто раскатали, и сейчас нам понадобится овощная приправа «Хреновина».
Овощная приправа «Хреновина» торговой марки «ВкуSноВ» – это сочетание качественной томатной пасты с измельченными овощами, специями и хреном. Хрен придает приятный острый вкус, а специи, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, – насыщенный аромат.
Добавляем соус и размазываем по поверхности теста, слегка не доходя до края. Добавляем немного паприки, орегано, немного сыра. Выкладываем обжаренный картофель. Укладываем томаты. Распределяем равномерно по поверхности теста. Это могут быть не только черри, это могут быть и обычные томаты, также можно использовать вяленый томат. Еще немного орегано, паприки. И сверху – оставшийся сыр.
Осталось только поставить ее в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут. Пицца готова. Осталось только и нарезать и подать.
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