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Как приготовить исландскую пиццу? Рассказываем простой рецепт

22 марта 2024 12:54
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим исландскую пиццу. Для этого нам понадобится мука, молоко, сливочное масло, разрыхлитель, творог обезжиренный, томаты, твердый сыр, паприка, орегано, оливковое масло, отварной картофель и овощная приправа «Хреновина».

Как приготовить исландскую пиццу? Рассказываем простой рецепт-1

Берем муку, соль, оливковое масло, творог, разрыхлитель, молоко и замешиваем тесто. Хорошенько вымешиваем тесто, чтобы оно было однородным и эластичным.

Как приготовить исландскую пиццу? Рассказываем простой рецепт-4

Также нам понадобится сыр. Натираем его на крупной терке. Сыр можно использовать любой, который хорошо плавится.

Чем отличается пицца по-исландски от других? У нее нетипичное тесто, с добавлением обезжиренного творога и разрыхлителя. А как мы знаем, в классическую пиццу творог не идет и оно готовится на дрожжевом тесте.

Как приготовить исландскую пиццу? Рассказываем простой рецепт-7

Подготовим помидоры. Используем черри. Можно использовать и большие помидоры. Режем пополам.

Как приготовить исландскую пиццу? Рассказываем простой рецепт-10

Идем обжаривать картофель. Разогреваем сковородку и наливаем на нее растительное масло. Добавляем сливочное масло. Делаем это для того, чтобы сливочное масло быстро не сгорело. И выкладываем картофель. Добавляем соли, перца и жарим до образования золотистой корочки. Также добавляем паприку. Обжаренный картофель на сливочном масле получается необычайно ароматным.

Как приготовить исландскую пиццу? Рассказываем простой рецепт-13

Раскатываем тесто по размеру противеня. Тесто раскатали, и сейчас нам понадобится овощная приправа «Хреновина».

Как приготовить исландскую пиццу? Рассказываем простой рецепт-16

Овощная приправа «Хреновина» торговой марки «ВкуSноВ» – это сочетание качественной томатной пасты с измельченными овощами, специями и хреном. Хрен придает приятный острый вкус, а специи, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, – насыщенный аромат.

Как приготовить исландскую пиццу? Рассказываем простой рецепт-19

Добавляем соус и размазываем по поверхности теста, слегка не доходя до края. Добавляем немного паприки, орегано, немного сыра. Выкладываем обжаренный картофель. Укладываем томаты. Распределяем равномерно по поверхности теста. Это могут быть не только черри, это могут быть и обычные томаты, также можно использовать вяленый томат. Еще немного орегано, паприки. И сверху – оставшийся сыр.

Как приготовить исландскую пиццу? Рассказываем простой рецепт-22

Осталось только поставить ее в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут. Пицца готова. Осталось только и нарезать и подать.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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