Открылась фотовыставка «История ЖКХ Минска» – о чём снимки расскажут посетителям?

Как развивалось ЖКХ Минска? Историческая хроника в фотографиях представлена на выставке в центре города. Это три десятка снимков, самый старый из них датируется началом XX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они отображают наиболее яркие периоды становления столичных коммунальных служб. И результат их работы – чистые и ровные дороги, аккуратно оштукатуренные стены, благоустроенные детские площадки, бесперебойная подача воды и света. Все это необходимо, чтобы каждый из нас чувствовал себя комфортно. А такие условия создают работники сферы ЖКХ и бытового обслуживания, которые отметят в ближайшее воскресенье профессиональный праздник.

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»: В преддверии дня работников бытового обслуживания населения жилищно-коммунального хозяйства в прошлом году на месте образования первого дома управления была заложена капсула для потомков. Сегодня в преддверии такого же праздника в сквере Мулявина прошло открытие выставки истории открытия ЖКХ.

Людмила Шмарловская, начальник отдела по информационно-общественной деятельности ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Я работаю в системе ЖКХ уже почти 26 лет. И на протяжении всего этого периода времени я по крупицам собирала все архивные данные и в 2023 году задалась такой целью, чтобы создать фотовыставку.

Стоящие перед отраслью ЖКХ задачи напряженные. Непрерывно идет капитальный ремонт жилых домов, благоустройство и уборка улиц, реконструкция придомовых территорий и улиц. В этом помогают и горожане. Уже завтра, 23 марта, в некоторых районах Минска состоятся первые весенние субботники.