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В ХIХ веке модистки не отличались здоровьем. Почему одежда в то время была опасной?

22 марта 2024 16:54
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Об опасностях одежды человеку известно давно. Даже в XIX веке – вполне просвещенном – модистки не отличались здоровьем и долгожительством: они имели дело в буквальном смысле с ядовитыми тканями, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

В ХIХ веке модистки не отличались здоровьем. Почему одежда в то время была опасной?-1

Мужчина умер от анафилактического шока! История отравления латексом – подробности здесь.

Например, стойкий пигмент, который стал альтернативой недолговечным природным зеленому и желтому красителям, вывели на основе мышьяка. Яркая и насыщенная «швейн-фуртская зелень» моментально захватила мир. И лишь череда смертельных отравлений привела к пониманию опасности. А безумный Шляпник из «Алисы в Стране чудес» вовсе не выдуманный, а собирательный образ: обработка головных уборов ртутью была популярна и приводила к психическим нарушениям. И если вы думаете, что все это ушло с течением времени, то ошибаетесь.

Подробности в видео.

# История # общество

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