«Муж говорит – уже третий этаж строят, нам аж весело». В Бобруйске строят садик, аналогов которому нет в городе

Новости Беларуси. За строительством новенького детсада бобруйчанка Ольга Русецкая наблюдает прямо из окон квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

Режим «инспектора» включен. Здесь все объяснимо. Вопрос с садиком для мамы двоих малышей, как и для сотен других родителей 7-го микрорайона, уж очень актуален. Эта часть города активно застраивается многоэтажками. А среди новоселов немало и многодетных семей.

Ольга Русецкая, жительница Бобруйска:

Ой, наблюдаем. Нас неделю не было, муж говорит – уже третий этаж строят, нам аж весело. Хочется, скорей бы. Работают они усердно. Что дождь, что жара – они работают. Надеюсь, в ближайшее время мы попадем сюда.

Садик, аналогов которому в Бобруйске нет, рассчитан на 240 мест. Здесь обустроят комнаты для детей, уличные площадки для игр. Будет и бассейн – о таком люди уже постарше в своем детстве только могли мечтать.

Сергей Власик, директор Бобруйского завода крупнопанельного домостроения:

Мы понимаем, что микрорайон молодой, бурными темпами развивается. Есть сегодня большая необходимость. Потому мы стараемся завершить этот объект к 7 ноября.

Но смотрят в Бобруйске и гораздо дальше. Еще два детсада появятся в этом микрорайоне. Дело нужное. Да и для города, как и всей страны, социальная направленность в работе всегда в приоритете.