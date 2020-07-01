«Я парень городской, даже не знал, как молоток держать». Молодые люди рассказывают о работе в стройотряде

Новости Беларуси. Популярное молодежное движение «студотряды» набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Популярное молодежное движение «студотряды» набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В одной только Могилевской области этим летом смогут поработать и заработать не меньше 3000 школьников и студентов. Список профессий большой, так что у ребят есть выбор.
О том, как можно провести лето с пользой, – Ирина Недобоева.
Для Максима Зленко этот сезон летнего трудоустройства уже второй. Первый опыт в стройотряде вспоминает с улыбкой. Не все получалось сразу, но в этом-то и ценность, говорит Максим.
Максим Зленко, заместитель командира стройотряда:
Я, в принципе, парень городской, даже не знал, как молоток держать. Но я пришел, научился и в этом году уже чувствую себя намного увереннее и лучше делаю все. Да, здесь ребята в большинстве своем новички, потому что они пришли в первый год. Но вот уже два дня мы проработали, и они уже тоже хорошо все делают. Имея такой опыт, я уверен, что они к концу смены своей станут рукастыми и сильнее.
В этом сезоне в отряде Максима еще 13 парней. Здесь нет места девчонкам, труд сугубо мужской. Ребята собственными руками чинят и мастерят контейнеры под будущий урожай овощей в хозяйстве.
Руслан Малашкин, боец стройотряда:
Я привыкаю работать. Это приносит мне доход, собственно, это идет мне в пользу. Я начинаю привыкать именно к тяжелой работе, не там, где где-то посидеть в офисе. Вообще, говорят, что каждый мужчина должен уметь вкрутить лампочку, забивать гвоздь. А у меня уже начало на этом положено.
В сельхозпредприятии «Рассвет» Кировского района такую помощь студентов и школьников очень ценят. Даже несмотря на то, что поначалу с новичками непросто – пока поднатореют.
Инна Щербич, заведующая складом овощехранилища сельхозпредприятия «Рассвет им. Орловского»:
Они сейчас молодежь, это пригодиться им когда-то в жизни. Здесь первые азы у них, ну а потом, дальше жизнь покажет. Может, они к нам придут работать, может, куда-то еще пойдут, и наш опыт пригодится где-то им – и в жизни, и на работе – везде.
Командует «парадом» в отряде Владимир Сорока. Педагог с 30-летним стажем не понаслышке знает, что такое работа с подростками. С ребятами нашли общий язык буквально с первого дня.
Владимир Сорока, руководитель стройотряда:
Это своего рода, если хотите, для мальчишек проверка, на что они способны. Вы видите, где мы работаем – солнечная и жаркая погода. Это, простите, пот, пыль, опилки, стружки. Хочется покушать, а лучше полежать. Если они через это проходят, они себя чувствуют увереннее в жизни. Плюс к этому нам хорошо платят и вовремя.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Прямо сейчас парни из другого стройотряда помогают возводить вот эту многоэтажку в новом микрорайоне Могилева. Всего же этим летом в одной только Могилевской области будет трудоустроено не меньше 3000 школьников и студентов. И, к слову, у ребят есть вполне приличный выбор, кем быть – вожатыми, экологами, официантами, строителями, спасателями, санитарами. И список еще можно продолжить.