Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

Новости Беларуси. От зарплат и контроля цен до строительства новых детских садов и доступности кредитов. Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со своими просьбами белорусы обращались во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Каждого услышали и пожелания зафиксировали. Такую задачу своей команде ставил Президент.

В результате в документе отражение нашли вопросы из самых разных сфер: ЖКХ, образование, здравоохранение, торговля. Затронута и тема строительства. В ряде городов отремонтируют дороги, возведут новые школы и ФОКи. Тему продолжит Виктория Ходосок. Вопрос нехватки детских садов – для многих родителей большая проблема. В том числе и ее озвучили белорусы во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Глава государства поставил своей команде дополнительную, но важную задачу: за время работы прислушаться к проблемам всех и каждого. А после – их решать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я когда-то, встречаясь с руководителем нашей инициативной группы, попросил, чтобы мы продолжали собирать подписи, хоть их там было уже 1,5 миллиона. Спасибо людям, кто подписался за выдвижение действующего Президента кандидатом в Президенты. Я тогда попросил собирать подписи не потому, что нам чего-то не хватает. Мы получаем огромный массив информации снизу о том, что происходит там, внизу, в селах и деревнях, крупных, малых городах. Мы получаем эту информацию. Вся она анализируется и основные вопросы, которые волнуют людей, кристаллизуются и – на стол Президенту. До четверти всех вопросов – это ЖКХ. Поэтому отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь.

Помогать решать самые актуальные проблемы людей будет распоряжение главы государства. Такой документ Президент сегодня подписал. Конкретно по регионам и стране в целом – что и где надо сделать. О том самом вопросе родителей. Ясли-сад появится в Жабинке, школа-сад – в Столине и Молодечно (подробнее здесь).

Выплаты зарплат вовремя, контроль за ценами на рынке, изменение формата поступления в вузы на некоторые специальности, доступная медицина и качества воды – все настолько жизненное.

Кстати, о воде. Тема самая обсуждаемая. К 2025 году Минск полностью должны перевести на водоснабжение из подземных источников. А еще сказано об электроэнергии – максимальном ее использовании и по льготам. Мы же строим свою АЭС. Президент Беларуси: планируем принять решение, чтобы брошенные дома, особенно усадьбы, людям отдать, продать по дешёвке

Большое место в распоряжении – строительству. Дорог, новых школ, ФОКов. Но не только. Про жилье также идет речь. Во-первых, кредиты должны стать для всех доступнее.

Во-вторых, надо решить вопрос с квартирами для военнослужащих. Соответствующие поручения глава государства давал в ходе недавней рабочей поездки в Брестскую область. Что волнует людей и чем сейчас живёт город? Подробности рабочей поездки Президента в Брест