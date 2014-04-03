Новая система оплаты проезда в транспорте Минска: пассажиры недовольны, «Минсктранс» просит потерпеть

Новости Беларуси. Оплатить проезд по-новому. Нововведение в минском транспорте вызвало настоящий ажиотаж среди пассажиров. Как разобраться с едиными карточками на метро и наземный транспорт, и что делать, если валидатор дает сбой.

Попасть в метро не всем удается с первого раза – техника дает сбой. Пик сложностей в минской подземке из-за новых проездных пришелся на первые два дня. Огромные очереди в кассе. Наложились сразу два фактора: новая система оплаты и подорожание проезда. Плюс столпотворение у турникетов.

Людмила Нестеренко, контролер автоматических пропускных пунктов КУП «Минский метрополитен»:

Карточку можно прикладывать любой стороной. Не знали сперва куда. Возникли очень серьезные проблемы: люди останавливались, не знали куда. Из-за этого в основном стопорился проход в метрополитен.

Сами валидаторы в метро сейчас работают нормально. Сбой время от времени дают именно карточки.

Игорь Дадалко, заместитель начальника службы движения КУП «Минский метрополитен»:

Можно в любой кассе подойти проверить баланс. Все карты одинаковы, какой проездной – не понятно. Бывает, что люди у себя в семье перепутали проездные. В таком случае надо обращаться в кассу. Баланс проверят. Там видно, что это за проездной. Если уже такая ситуация сложилась.

На наземном транспорте новшество приживается с еще большим скрипом. Разобраться с тем, на какие виды и какой срок купить карточку, как оказалось, полбеды.

Валидаторов в салоне несколько, установлены возле дверей. Чтобы поездка считалась оплаченной, даже безлимитный проездной обязательно нужно приложить к считывающему устройству.

Пассажиры:

Вообще, разобралась, просто иногда в транспорте требуют еще чек к этому проездному. Я лично чек уже выбросила.

Допустим, автобус № 96, очень много людей едет. А валидаторы пока только при входе. Честно говоря, когда «заносят» в автобус, это не очень удобно. Пока такой минус.

Валидатор для кондуктора – своего рода конкурент. За несколько дней продажа талонов в разы сократились.

Правда, теперь приходиться консультировать пассажиров, как правильно «приложиться» к новым технологиям.

Валентина Клименок-Белько, кондуктор-контролер:

Когда много народа, конечно, все не смогут провести карточкой, оплатить проезд. Это неудобно пассажирам.

В час пик «узаконить» свою поездку в автобусе еще сложнее. Пока каждый приложит карточку к валидатору несколько раз – очередь. Нередко техника и вовсе отказывается фиксировать оплату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажиры:

Хорошо, если работают все. А иногда не работает половина, иногда не работают вообще. Прикладываешь карточку, а она даже не пищит.

Контролеры, если заходят в транспорт и блокируют эти валидаторы, то, выходя, забывают их включить.

Устранить неполадки «Минсктранс» обещает в ближайшее время.

Пассажиров в ответ на резонные вопросы просят потерпеть и не выбрасывать чеки. Правда, обменять неработающую карточку в месте покупки даже с чеком пассажирам не позволяют. С бракованной смарт-картой придется приехать по назначенному адресу.