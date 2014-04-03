3 апреля в Минске поздравляли представителей трудовых династий – тех, кому профессия достается в наследство

Новости Беларуси. Профессия в наследство. 3 апреля в Минске поздравляли представителей трудовых династий. Среди награжденных – потомственные врачи, учителя, инженеры, аграрии, строители. Общий стаж работы некоторых династий-рекордсменов в одной сфере – больше 500 лет.

Василий Васильевич о своей профессии говорит с неподдельной теплотой. В сфере энергетики с 1963 года. Тогда еще студентом один из многих электрофицировал Минск. На то время молодой специалист и подумать не мог, что станет замначальника службы. Потому что, вспоминает, «горел» на работе.

Василий Желток, бывший заместитель начальника службы распределения сетей РУП «Минскэнерго»:

Я точно знаю, что у нас техники, диспетчеры – в основном женский персонал. Это, видно, сыграло свою роль. Я, видно, поруководил выбором.

Ольга Кононова, инженер филиала «минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

При становлении и выборе профессии энергетика сыграло большую и важную роль, что все разговоры в семье были только про энергетиков.

А это уже о втором представителе династии. Ольга Васильевна работает там же, где когда-то ее отец: в Минскэнерго. На предприятие попала по распределению. И осталась. Как выяснилось, на 34 года. Сегодня отвечает за свет целого района столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой трудовой опыт подхватил и внук. У Александра уже руководящая должность. Над вопросом «сколько все вместе проработали в сфере энергетики» задумались. Считают при нас. Общий стаж – почти столетие.

Александр Кононов, ведущий инженер филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

Я думаю, что пока есть электричество в розетках, эта отрасль будет востребована, нужна. Точно так же, как и тепло в домах. Нужная профессия

3 апреля чествовали трудовые династии со всей страны. Среди награжденных – потомственные врачи, учителя, инженеры, аграрии, строители.

Всего 14 семей со всей Беларуси. Общий стаж работы некоторых на одном производстве – без преувеличения сотни лет.

Мария Храпуцкая, преподаватель:

Какое сегодня мероприятие. На склоне лет я говорю: кто ж это так организовал, возвысил нас, тех, кто проработал.

Отец был сирота, он говорил бабушке моей, что хочет, чтобы Маша была учительницей. И я выканала завет отца. И я рада.

Самой массовой династией оказалась семья из Бобруйска. В династии Рынейских – полтора десятка человек. В тяжелой промышленности работали еще когда местного машиностроительного завода не существовало. Сегодня они вышли на сцену. В Федерации профсоюзов говорят: чтобы героев видели.

Александр Микша, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Трудовые династии – это будет лучший пример преданности своей работе, преданности семье и лучший пример, как ремесло можно передавать от деда к сыну, от сына к внуку и так далее.

Со следующего года мы решили делать следующим образом: проводим такие чествования по областям, чтобы в каждой области знали, сколько таких династий.

Чествуют династии в нашей стране впервые. В планах организаторов сделать такие встречи традицией и даже устраивать профконкурсы между поколениями. Тех, кому профессия досталась в наследство.