Погрузиться в День Великой Победы в 1945-м! СТВ оживил с помощью ИИ радостные мгновения 9 Мая

Память о событиях Великой Отечественной, о радости победного мая 1945-го, которую пережили наши прадеды, жива. Мы ее трепетно храним и передаем следующим поколениям. Это невидимая и невероятно прочная нить – от сердца к сердцу. Но в этом очень благородном и правильном деле, нам – поколению века XXI – на помощь приходят новейшие технологии.

В День Великой Победы телеканал СТВ с помощью искусственного интеллекта оживил те радостные мгновения, те человеческие эмоции, чтобы сегодня с эффектом полного погружения их еще раз пережить.

Пережить рядом с теми, кто освободил планету от фашизма, с теми, кто принес мир на белорусскую землю, с теми, кто в послевоенные годы восстанавливал из руин наши города и села, возвращая их к жизни. И это наша праздничная «машина времени» в программе Новости «24 часа» на СТВ! Поехали!