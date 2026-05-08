В Музее истории ВОВ покажут уникальные личные вещи героев войны, которые дошли до Великой Победы

Беларусь готовится встречать День Великой Победы. Что приготовили в Музее истории Великой Отечественной войны к значимому празднику? Рассказала гостья. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Римма Рум, заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Юрий Царев, ведущий:

Каждый год музей готовится к этому великому празднику, и каждый год есть что-то новое, что можно показать посетителям.

Римма Рум, заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В этом к празднику Великой Победы мы уже открыли два выставочных проекта. Один из них – «В бою и на привале». Вторая выставка открылась немножко раньше, называется «Время Победы». Это выставка часов участников Великой Отечественной войны, которые дошли до Великой Победы. На ней представлено 70 образцов. Это действительно очень уникальные личные вещи, которые они пронесли через Великую Отечественную войну и у каждого особенная история. Помимо этого, у нас открылся выставочный проект, который постоянно работает, «Раритет музея». В прошлом году в течение года каждый месяц мы представляли публике новый музейный предмет с уникальной историей. В этом году – реже.

Римма Рум:

Но в преддверии 9 Мая мы показали нашим посетителям уникальный комсомольский билет со своей историей Григория Сыркова, который в начале Великой Отечественной войны участвовал в оборонительных боях на территории Прибалтики. Он был механиком-танкистом, попал в плен, прошел все ужасы плена, лагеря для военнопленных на территории Европы, его постоянно бросали с одного в другой. Но, рискуя жизнь, не боясь, что его могут убить, он этот комсомольский билет сохранил до 1945 года. К 9 Мая мы обновили часть экспозиции в зале, посвященном оккупационному режиму. Эта тема посвящена лагерю смерти «Тростенец». 6 мая мы ее открыли для посетителей. Это совершенно новое художественное решение. Мы использовали современные приемы, сочетание работы художника и современные технологии. Праздник с доставкой на дом! В преддверии Дня Победы для ветеранов проводят персональные парады – смотрите здесь.