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В Музее истории ВОВ покажут уникальные личные вещи героев войны, которые дошли до Великой Победы

08 мая 2026 08:27
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Беларусь готовится встречать День Великой Победы. Что приготовили в Музее истории Великой Отечественной войны к значимому празднику? Рассказала гостья.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Римма Рум, заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. 

Юрий Царев, ведущий:
Каждый год музей готовится к этому великому празднику, и каждый год есть что-то новое, что можно показать посетителям. 

В Музее истории ВОВ покажут уникальные личные вещи героев войны, которые дошли до Великой Победы-2

Римма Рум, заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
В этом к празднику Великой Победы мы уже открыли два выставочных проекта. Один из них – «В бою и на привале». Вторая выставка открылась немножко раньше, называется «Время Победы». Это выставка часов участников Великой Отечественной войны, которые дошли до Великой Победы. На ней представлено 70 образцов. Это действительно очень уникальные личные вещи, которые они пронесли через Великую Отечественную войну и у каждого особенная история. 

Помимо этого, у нас открылся выставочный проект, который постоянно работает, «Раритет музея». В прошлом году в течение года каждый месяц мы представляли публике новый музейный предмет с уникальной историей. В этом году – реже. 

В Музее истории ВОВ покажут уникальные личные вещи героев войны, которые дошли до Великой Победы-4

Римма Рум:
Но в преддверии 9 Мая мы показали нашим посетителям уникальный комсомольский билет со своей историей Григория Сыркова, который в начале Великой Отечественной войны участвовал в оборонительных боях на территории Прибалтики. Он был механиком-танкистом, попал в плен, прошел все ужасы плена, лагеря для военнопленных на территории Европы, его постоянно бросали с одного в другой. Но, рискуя жизнь, не боясь, что его могут убить, он этот комсомольский билет сохранил до 1945 года. 

К 9 Мая мы обновили часть экспозиции в зале, посвященном оккупационному режиму. Эта тема посвящена лагерю смерти «Тростенец». 6 мая мы ее открыли для посетителей. Это совершенно новое художественное решение. Мы использовали современные приемы, сочетание работы художника и современные технологии. 

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В Музее истории ВОВ покажут уникальные личные вещи героев войны, которые дошли до Великой Победы-6

Римма Рум:
Мы внедрили экран, там уникальные кадры кинохроники, которые мы приобрели у архива кинофотофонодокументов. И там действительно устрашающие кадры, снятые сотрудниками Чрезвычайно государственной комиссии по расследованию злодеяний гитлеровцев на территории Беларуси. Это дает возможность людям погрузиться в то время и ценить то, что есть сейчас. 

Подробнее смотрите в видео.

# День Победы # Интервью # Белорусский государственный Музей истории Великой Отечественной войны # Великая Отечественная война # История # Римма Рум # Юрий Царёв

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