Время ОРВИ. Более 20% жодинцев привились от сезонных заболеваний

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация против гриппа. В лидерах – районы. В первую очередь вакцинируют пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также детей. Именно для юных пациентов организовано множество профилактических мероприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прохладная, дождливая и ветреная. Осень – традиционное время обострения острых респираторных инфекций. Именно поэтому так важно защитить свой иммунитет в этот межсезонной период. Одним из самых эффективных методов профилактики остается вакцинация против гриппа. В Жодино более 20 % населения уже защитили свой организм – от вирусного заболевания здесь привились свыше 13 тысяч человек.