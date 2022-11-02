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Время ОРВИ. Более 20% жодинцев привились от сезонных заболеваний

02 ноября 2022 14:20
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация против гриппа. В лидерах – районы. В первую очередь вакцинируют пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также детей. Именно для юных пациентов организовано множество профилактических мероприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Время ОРВИ. Более 20% жодинцев привились от сезонных заболеваний-1

Прохладная, дождливая и ветреная. Осень – традиционное время обострения острых респираторных инфекций. Именно поэтому так важно защитить свой иммунитет в этот межсезонной период. Одним из самых эффективных методов профилактики остается вакцинация против гриппа. В Жодино более 20 % населения уже защитили свой организм – от вирусного заболевания здесь привились свыше 13 тысяч человек.

Время ОРВИ. Более 20% жодинцев привились от сезонных заболеваний-4

Антонина Бобко, заведующая отделением профилактики городской поликлиники Жодинской центральной городской больницы:
На сегодня в поликлинике организована вакцинация против гриппа двумя видами вакцин. В день мы принимаем около 200-250 человек. Это не только вакцинация в прививочном кабинете, это также вакцинация, которую проводят выездные бригады на предприятиях, в организациях Жодино, в школах, детских садах.

Подробнее в видеоматериале.

# Вакцинация # общество # Антонина Бобко # Лидия Блещик # Елена Бондарева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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