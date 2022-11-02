14 детей уже забрали в детский дом. Сотрудники МЧС проводят рейд по семьям с несовершеннолетними
Новости Беларуси. Сотрудники МЧС активизировали профилактические рейды по адресам, где проживают несовершеннолетние дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники сейчас на каникулах, а значит риск попасть в опасную для здоровья и жизни ситуацию увеличен.
К сожалению, факты уже есть. И трагические. В первый день каникул в Несвижском районе под колесами автомобиля погиб 14-летний подросток (подробности здесь). Чуть ранее в Верхнедвинском районе огонь унес жизнь 15-летней школьницы. Кто виноват в беспечности, мы не беремся говорить.
Виктор Пралич отправился в профилактический рейд с сотрудниками МЧС.
Обугленные детские игрушки, убитые горем родители. 22 октября на этом пепелище сотрудниками МЧС было обнаружено тело 15-летней школьницы. По предварительной версии, она хотела приготовить завтрак. Оставила включенной плиту и уснула. Родителей дома не было.
Я проснулась, посмотрела в окно. Увидела тут такое зарево. Ой, огромное зарево. Я еще подумала: боже мой, кто там горит?
Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Работа активизировалась именно по неблагополучным семьям, семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей, многодетным семьям. За прошедшие выходные выявлены два ненадлежащих факта в многодетных семьях нахождения детей в опасности.
Один из случаев был как раз по этому витебскому адресу. Дома находились дети: два школьника и два воспитанника детсада. А еще пьяная мать. Подальше от беды – детей решено было отправить к другим родственникам.
Мы хотели повторно посетить данную семью. Как раз каникулы в разгаре, дети могут оставаться дома одни. И посмотреть, в каком состоянии сейчас мать. Но, к сожалению, нам уже здесь никто не открывает.
В соседнем подъезде не с первого раза, но удается достучаться до хозяйки квартиры. Здесь проживает многодетная семья. Положение социально опасное. Ранее специалисты МЧС выявили в комнатах нерабочие пожарные извещатели. Не устранена проблема и сейчас.
Сегодня вы меняете элемент питания, а завтра, если к вам приходит инспектор, а его нет, вы получаете штраф.
А вот в многодетной семье Исаченко к безопасности сына и двоих дочерей подходят со всей ответственностью. Дома не оставляют одних, напоминают о правилах пожарной безопасности, на мобильных телефонах установлено специальное приложение от МЧС. Ошибки ведь присущи даже взрослым, не говоря уже о детях.
Виктория Исаченко, многодетная мама:
Про мобильные телефоны, про зарядку. Мы всегда заряжаем до сна. На ночь мы не ставим зарядное устройство. После полной зарядки вынимаем из электросети.
На чьих плечах безопасность детей – вопрос не риторический. Заинтересованные службы, конечно, провели профилактическую работу – лучше предупредить. Но равнодушие родителей уже сродни трагедии. Не открывали дверь, забыли купить батарейку в извещатель, не напомнили ребенку, как действовать при ЧП. А ведь такая опрометчивость может стоить детской жизни.