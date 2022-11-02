14 детей уже забрали в детский дом. Сотрудники МЧС проводят рейд по семьям с несовершеннолетними

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС активизировали профилактические рейды по адресам, где проживают несовершеннолетние дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники сейчас на каникулах, а значит риск попасть в опасную для здоровья и жизни ситуацию увеличен. К сожалению, факты уже есть. И трагические. В первый день каникул в Несвижском районе под колесами автомобиля погиб 14-летний подросток (подробности здесь). Чуть ранее в Верхнедвинском районе огонь унес жизнь 15-летней школьницы. Кто виноват в беспечности, мы не беремся говорить. Виктор Пралич отправился в профилактический рейд с сотрудниками МЧС.

Обугленные детские игрушки, убитые горем родители. 22 октября на этом пепелище сотрудниками МЧС было обнаружено тело 15-летней школьницы. По предварительной версии, она хотела приготовить завтрак. Оставила включенной плиту и уснула. Родителей дома не было.

Я проснулась, посмотрела в окно. Увидела тут такое зарево. Ой, огромное зарево. Я еще подумала: боже мой, кто там горит?

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:

Работа активизировалась именно по неблагополучным семьям, семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей, многодетным семьям. За прошедшие выходные выявлены два ненадлежащих факта в многодетных семьях нахождения детей в опасности.

Один из случаев был как раз по этому витебскому адресу. Дома находились дети: два школьника и два воспитанника детсада. А еще пьяная мать. Подальше от беды – детей решено было отправить к другим родственникам.

Мы хотели повторно посетить данную семью. Как раз каникулы в разгаре, дети могут оставаться дома одни. И посмотреть, в каком состоянии сейчас мать. Но, к сожалению, нам уже здесь никто не открывает.

В соседнем подъезде не с первого раза, но удается достучаться до хозяйки квартиры. Здесь проживает многодетная семья. Положение социально опасное. Ранее специалисты МЧС выявили в комнатах нерабочие пожарные извещатели. Не устранена проблема и сейчас.

Сегодня вы меняете элемент питания, а завтра, если к вам приходит инспектор, а его нет, вы получаете штраф.

А вот в многодетной семье Исаченко к безопасности сына и двоих дочерей подходят со всей ответственностью. Дома не оставляют одних, напоминают о правилах пожарной безопасности, на мобильных телефонах установлено специальное приложение от МЧС. Ошибки ведь присущи даже взрослым, не говоря уже о детях.

Виктория Исаченко, многодетная мама:

Про мобильные телефоны, про зарядку. Мы всегда заряжаем до сна. На ночь мы не ставим зарядное устройство. После полной зарядки вынимаем из электросети.