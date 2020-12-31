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Концерты, неоновое шоу, праздничная торговля. Что ждёт жителей Минска в новогоднюю ночь?

31 декабря 2020 15:18
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Новости Беларуси. Минск новогодний порадует большим количеством праздничных мероприятий на районных площадках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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Так, в Заводском новогодней программой можно будет насладиться с 00:00 до 03:00 у «Чижовка-Арены».

Концерты, неоновое шоу, праздничная торговля. Что ждёт жителей Минска в новогоднюю ночь?-1

Массовые гуляния в Ленинском – возле кинотеатра «Салют» с часу до трех ночи. В Московском таких точек три – парк Михаила Павлова, сквер «Полянка» и на Чечота, 25. Праздничные программы в Октябрьском районе развернутся на площадке культурно-спортивного центра на Чкалова, 7, на площадке на Барамзиной, 12а и у торгового центра на Асаналиева, 44.

Концерты, неоновое шоу, праздничная торговля. Что ждёт жителей Минска в новогоднюю ночь?-4

В Партизанском районе новогодние гуляния пройдут в парке экстремальных видов спорта и на площадке у самолета на Карвата. В Первомайском районе программы будут организованы на Руссиянова, Фогеля и улице Героев 120-й дивизии, 15.

Концерты, неоновое шоу, праздничная торговля. Что ждёт жителей Минска в новогоднюю ночь?-7

Советский район порадует праздничной программой на площади у Комаровского рынка. А во Фрунзенском районе увидеть музыкальные представления можно будет у Ледового дворца и на площадке в парке имени Уго Чавеса.

Концерты, неоновое шоу, праздничная торговля. Что ждёт жителей Минска в новогоднюю ночь?-10

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района:
В рамках празднования Нового года и Рождества для жителей и гостей Центрального района подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа. В частности, много в центре города будет работать различных зон активности. Но вот именно центральной районной площадкой станет по традиции площадка у Дворца детей и молодежи, где с часу до полвторого ночи будет представлена концертная программа звезд белорусской эстрады, а после – до четырех утра – будет светомузыкальное шоу.

# Новый год # общество # Юрий Цаба # Фотофакт

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