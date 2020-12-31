Концерты, неоновое шоу, праздничная торговля. Что ждёт жителей Минска в новогоднюю ночь?

Новости Беларуси. Минск новогодний порадует большим количеством праздничных мероприятий на районных площадках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Салют на Новый год 2021 в Минске. Во сколько запустят фейерверк? Так, в Заводском новогодней программой можно будет насладиться с 00:00 до 03:00 у «Чижовка-Арены».

Массовые гуляния в Ленинском – возле кинотеатра «Салют» с часу до трех ночи. В Московском таких точек три – парк Михаила Павлова, сквер «Полянка» и на Чечота, 25. Праздничные программы в Октябрьском районе развернутся на площадке культурно-спортивного центра на Чкалова, 7, на площадке на Барамзиной, 12а и у торгового центра на Асаналиева, 44.

В Партизанском районе новогодние гуляния пройдут в парке экстремальных видов спорта и на площадке у самолета на Карвата. В Первомайском районе программы будут организованы на Руссиянова, Фогеля и улице Героев 120-й дивизии, 15.

Советский район порадует праздничной программой на площади у Комаровского рынка. А во Фрунзенском районе увидеть музыкальные представления можно будет у Ледового дворца и на площадке в парке имени Уго Чавеса.