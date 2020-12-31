Лёд не растает, даже если на улице +10. В Лиде сделали необычный каток

Новости Беларуси. Если мороз не идет в Беларусь, то мы его создадим сами. Так решили в Лиде и сделали первый в райцентре каток под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он не тает даже когда на улице плюсовая температура, ведь снизу постоянно нагнетается холод. Расположился каток рядом с Дворцом культуры, неподалеку от главной елки города. И уже с первого дня привлек внимание не только профессионалов, но и местных жителей, особенно детей. Зимним забавам быть – репортаж Галины Буро.

Сложные фигуры – легко! А мечта детства – стать фигуристкой по следам от коньков тети, чемпионки мира по фигурному катанию. Виктория Волосожар мечтает о золоте на Олимпиаде, а пока приехала из Минска в Лиду, чтобы протестировать нетающий лед.

Виктория Волосожар, учащаяся Минского городского центра олимпийского резерва по ледовым дисциплинам:

Думаю, эта площадка станет для многих началом, и они будут более профессионально потом заниматься фигурным катанием. Главное, не бояться и идти к своей мечте.

500 тысяч рублей из местного бюджета – все для детей. Ледовая площадка в Лиде – часть новогоднего проекта. Даже Деды Морозы не выдержали и стали на коньки: синие против красных. А победила, как думаете, что? Разумеется, дружба.

К турниру подключились и юные игроки хоккейного клуба «Лида». Во время каникул на открытом катке будут гонять во всю мощь.

Даниил Лузнов, игрок хоккейного клуба «Лида»:

Самый сильный красно-синий. Хей!

– А какая твоя мечта хоккейная?

– Попасть в какую-нибудь хоккейную команду – в КХЛ или НХЛ. В Лиде решили: пора коньки снимать с гвоздя. Теплой белорусской зиме шах и мат – снега и мороза нет, а лед есть.

Галина Буро, корреспондент:

Лед не растает, даже если на улице +10ºС. Ведь он устроен по принципу холодильника: подо льдом находятся так называемые айс-маты, внутри трубки, по которым течет фреон. То есть самая настоящая замерзшая вода, по которой кататься – одно удовольствие.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:

Глядя на те наши зимы, мы знаем точно, что это будет еще одним добрым местом для нашего города Лиды. Мы ходили, смотрели, чтобы все получилось, все было вовремя. А время и люди оценят! В прокате уже 80 пар коньков, но запас будут пополнять. Ведь желающие покататься на катке выстраиваются в очередь!

Всей семьей пришли, с детьми вернее. Трое детей. Пришли показать, что у нас в городе открылась такая замечательная площадка ледовая. Очень интересно! Детки все хотят попробовать покататься.