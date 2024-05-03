Мурал «Сны леса» украсил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Подарок подготовил А1

Подарок для юных пациентов. Мурал «Сны леса» появился в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. Рисунок будет напоминать деткам о благотворительном проекте «У адным рытме з А1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему продолжит Арина Верховская.

Окунуться в сказку и познакомиться с жителями волшебного мира. Масштабная художественная роспись стен «Сны леса» появилась в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. Подарок для юных пациентов подготовила компания А1.

Мурал украсил внутренний дворик учреждения. Именно здесь поселились животные-шаманы.

У каждого персонажа свой характер и история. Например, лиса учит ребят быть настойчивыми и находить пути решения даже самых сложных вопросов. Белка олицетворяет труд и упорство в достижении своих целей. Рисунок стал не только украшением центра, но и символом внутренней силы и поддержки для юных пациентов. Мурал создан как напоминание о благотворительном проекте «У адным рытме з А1».

Физическая активность его участников была конвертирована в финансовую помощь центру на приобретение оборудования для реабилитации детей.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

Каждый человек, который принял участие в фестивале, внес свою лепту. Достижения наших детей, первые шаги и первые слова наших детей, которые они сделали за этот год, я хочу подарить всем вам, кто поучаствовал в этой благотворительности. Помните о том, что ваш вклад в каждом и в наших достижениях.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Было закуплено такое оборудование, которое позволяет пройти реабилитацию каждому ребенку. Мы понимаем, что у многих детей есть противопоказания. С компанией А1 стало возможным, чтобы каждый ребенок проходил определенные процедуры. Тот художественный мурал, который мы сегодня открыли, очень вдохновляет наших детей, уверена, он будет их воодушевлять.

Порадовал юных пациентов не только яркий рисунок. Компания А1 подготовила для деток захватывающее шоу и творческие мастер классы. Ребята смогли не только познакомиться с законами физики и сделать яркую открытку, но и получили заряд позитивных эмоций и энергии.