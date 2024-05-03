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Обучают и трудоустраивают. Вот как в Беларуси заботятся о незрячих

03 мая 2024 19:03
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Пока нормотипичные люди пытаются не замечать людей с особенностями, государство делает немало для удобства и социальной реабилитации слепых и слабовидящих людей. В первую очередь – это обеспечение их работой, чтобы, во-первых, дать возможность заработать свой рубль, а во-вторых, почувствовать себя нужным и не выброшенным на обочину жизни, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Обучают и трудоустраивают. Вот как в Беларуси заботятся о незрячих -1

Наталья Чертович, заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»:
Мы стараемся трудоустроить людей с ограниченными возможностями именно по зрению, потому что наше предприятие специализируется на этом. Очень тяжело человеку потерявшему зрение, особенно который потерял зрение, скажем так, во взрослой своей жизни. Вот он видел, он работал, скажем, водителем, у него было прекрасное зрение, а тут раз – и что-то случилось. И темнота. И куда пойти? Конечно же, с прежнего места работы ему приходится увольняться. И вот наше предприятие, мы берем таких людей, мы их обучаем, причем обучаем не только работе, мы обучаем абсолютно всему, потому что человек ориентировался только на зрение, а теперь ему на ощупь приходится все это. Поэтому мы учим его ориентироваться в пространстве, мы учим его добираться из дома до работы, с работы до дома, учим его пользоваться приложениями для незрячих. Шрифт Брайля – письмо, чтение для незрячих, чтобы он мог сам читать шрифтом Брайля. Это все мы обучаем. У нас есть инструктор-методист по социально-трудовой реабилитации, он занимается обучением таких людей. Он ведет такого человека, пока не научит его всему.

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# Здоровье # общество

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