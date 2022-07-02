Ожидается прибытие Александра Лукашенко. Мероприятия в честь Дня Независимости стартуют во Дворце Республики

Новости Беларуси. В Дворце Республики скоро дадут старт официальным торжествам в честь Дня Независимости. Там уже собирается элита нашего суверенного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это те, кто обеспечивает его поступательное развитие и защищает национальные интересы. Представителей разных поколений объединит торжественное собрание в честь главного праздника страны.

Илона Волынец, СТВ:

Чуть более часа остается до начала торжественного собрания и концерта, посвященного Дню Независимости нашей страны. Во Дворец Республики уже потихоньку начинают съезжаться гости. У всех такое приподнятое, праздничное настроение. Ожидается и прибытие главы государства. Традиционно Александр Лукашенко выступит с речью на торжественном собрании. Наверное, это будет, как всегда, мощный посыл всем нам, белорусам, накануне главного государственного праздника.

Илона Волынец:

До начала мероприятия еще остается время, поэтому гости могут не только пообщаться друг с другом, но еще прогуляться по Дворцу Республики. И немного о самом концерте. Организаторы говорят, что он пройдет в несколько обновленном формате. На сцену выйдут артисты со всей страны, звезды белорусской эстрады. Что-то интересное готовит коллектив молодых режиссеров.