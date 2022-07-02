Гости торжественного собрания в честь Дня Независимости: «Люди, забывающие своё прошлое, не могут жить дальше»

Новости Беларуси. В Дворце Республики скоро дадут старт официальным торжествам в честь Дня Независимости. Там уже собирается элита нашего суверенного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это те, кто обеспечивает его поступательное развитие и защищает национальные интересы. Представителей разных поколений объединит торжественное собрание в честь главного праздника страны.

Илона Волынец, СТВ:

Во Дворец Республики уже потихоньку начинают съезжаться гости. У всех приподнятое, праздничное настроение. Мы успели пообщаться с первыми гостями сегодняшнего вечера. Послушаем их ожидания от мероприятия.

Я иду с хорошим настроением, так как завтра большой праздник, день освобождения Беларуси. Я очень рад и поддерживаю этот праздник. Я из многодетной семьи, 11-й в семье. Отец, пятеро наших погибли за время войны. А нас осталось после войны шестеро, а на сегодня только двое. Для народа, для всех семей, которые прожили эту войну, чтобы ее больше не видеть, вот это очень важно.

О войне следует помнить, потому что наши деды, прадеды ценой своей жизни заработали нам эту Победу. И благодаря им – до сих пор благодарен им – мы живем под этим чистым и свободным небом.