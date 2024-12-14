Мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» открыли в Барановичах

Очередная остановка марафона единства – Барановичи. Это город с большой железнодорожной и авиационной историей. Патриотическая акция – тот случай, когда формат точно имеет значение. Лишенная каких-либо табу на обсуждение – знаковая встреча, граффити на память и «безбилетный» концерт. Финальный день праздника единства объединяет сердца всех неравнодушных к своей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давно уже искусство – полотна в десятки квадратных метров на стенах зданий. «Марафон единства» останется в Барановичах красочным посланием всем будущим поколениям. Контуры ладоней меняют адреса прописки, но их смысл для всех остается неизменным – сохранить и приумножить наследие страны.

Сцена между двумя локомотивами! Чем ещё удивлял народный проект в Барановичах? – подробности здесь .

Очень украшает наш город. Поэтому, конечно, я очень рада. Особенно, рядом с нашим колледжем. Смысл достаточно глубокий, что будущее страны в руках каждого из нас, мы должны беречь наше будущее и чтобы наша страна процветала.

«Марафон единства» – прекрасная возможность, которая объединяет людей разных возрастов и разных профессий, но при этом не забывает подчеркивать коллективный дух.

Возле Ледового дворца развернутся десятки вкусных и познавательных локаций. Сегодня можно увидеть автомобили «МАЗ-СПОРТавто», погрузиться в параллельные миры на выставке БЕЛТА, поспорить на знаковой встрече и попасть на финальное шоу «Время выбрало нас».