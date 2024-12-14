Лукашенко направился с рабочим визитом в Оман

Борт номер один уже не первый раз держит путь в Маскат. Отношения Беларуси и Омана строятся на базе, которая была заложена еще в 2007 году во время первого в истории визита Александра Лукашенко в эту страну. В ближайшие дни запланированы переговоры лидеров двух государств. Они обсудят состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Состоится и обмен мнениями по актуальной международной повестке дня.