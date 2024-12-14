Прямой эфир

Лукашенко направился с рабочим визитом в Оман

14 декабря 2024 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Оман. В ходе визита, основное внимание будет уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направился с рабочим визитом в Оман-2

Борт номер один уже не первый раз держит путь в Маскат. Отношения Беларуси и Омана строятся на базе, которая была заложена еще в 2007 году во время первого в истории визита Александра Лукашенко в эту страну. В ближайшие дни запланированы переговоры лидеров двух государств. Они обсудят состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Состоится и обмен мнениями по актуальной международной повестке дня.

# Беларусь-Оман # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Придыбайло о западном обществе: зазомбировали настолько, что на них уже надежды никакой нет
13 декабря 2024 20:20

Придыбайло о западном обществе: зазомбировали настолько, что на них уже надежды никакой нет

Кривошеев: надо вовлекать в управленческую иерархию молодых, чтобы просто не застыть на месте
13 декабря 2024 20:13

Кривошеев: надо вовлекать в управленческую иерархию молодых, чтобы просто не застыть на месте

Дзермант: Европа застыла в ожидании того, какую позицию Трамп выберет и поддержит
13 декабря 2024 18:55

Дзермант: Европа застыла в ожидании того, какую позицию Трамп выберет и поддержит