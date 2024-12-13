Сцена между двумя локомотивами! Чем ещё удивлял народный проект в Барановичах?

Эмоции – самый понятный из языков на земле, и на нем заговорил «Марафон единства» с жителями и гостями Барановичей. Город стальных магистралей, через который следуют сотни тысяч гостей, город искренних встреч принимает масштабную общественно-культурную акцию в обновленном формате! Организаторы обещали удивлять и слово держат: мастер-классы от мастеров сцены Большого театра Беларуси и откровенная дискуссия со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Барановичи – город крылатых героев, город, который взмывает в высь, и так же на высоте встречает масштабную акцию «Марафон единства»! Местные авиастроители в шаге от первого в истории суверенной Беларуси совместного с Россией самолета «Освей». Но прежде чем крылья, были рельсы и шпалы! Локомотивное депо Барановичей основано в один год с городом более 150 лет назад. Сегодня самое крупное ремонтно-эксплуатационное предприятие Белорусской железной дороги. Концерт в ремонтном цеху электровозов, а сцена между двумя локомотивами – такое возможно только в этом городе!

Валерий Гаврилко, станочник деревообрабатывающих станков локомотивного депо «Барановичи»:

Огромная благодарность от нас всех, от коллектива рабочих локомотивного депо. За то, что подняли нам настроение и подарили массу положительных эмоций.

Труд белорусских аграриев превращается в ароматный хлеб, но не им едины. Блогеров пустили на самое закрытое предприятие. 30 тонн вкусной продукции ежесуточно отправляется к столу белорусов. В горячих цехах готовят лакомства, и для любителей здорового образа жизни – чипсы из лаваша, сушки по уникальной технологии.

Валерия Бриль, блогер:

Белорусы должны гордится тем, что они производят. А наши хот-доги, барановичские, на всех заправках, знайте об этом. Барановичи – это без малого 200 промышленных предприятий. Здесь крупнейшее производство текстиля в Европе и СНГ. Его цеха за 60-летнюю историю, кажется, впервые превратились в концертную площадку «Разам працуем, разам спяваем». «Марафон единства» в Барановичах – посетили предприятие по производству фирменных шопперов. Читать подробнее.

Где закаляется и сталь, и характер – Барановичский автоагрегатный завод. Поставщик деталей для сборочных конвейеров таких автомобильных гигантов, как МАЗ, МЗКТ, БЕЛАЗ. Складские запасы не про них, отправляют продукцию по всему СНГ. Когда одно дело делаем – в цехах партнеры Кузнечного завода тяжелых штамповок и производителя замков.