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В Гродно сотрудники МЧС провели благотворительное мероприятие для детей из детских домов

14 декабря 2024 07:40
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Безопасная елка. 33-метровая пожарная каланча в Гродно засияла тысячами разноцветных огоньков. Это стало кульминацией праздника, который устроили для юных гродненцев спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно сотрудники МЧС провели благотворительное мероприятие для детей из детских домов-2

Благотворительное мероприятие, еще до официального старта марафона добра под хорошо известным слоганом «Наши дети» прошло уже в десятый раз. Пожарная аварийно-спасательная часть № 1 в преддверии новогодних праздников вновь открыла двери для ребят из специализированных школ-интернатов и детских домов. Для них подготовили игры, танцы, мастер-классы и, конечно, сладкие подарки. Учащиеся гуманитарного колледжа в формате захватывающего спектакля рассказали юным гостям увлекательную историю о правилах безопасности.

В Гродно сотрудники МЧС провели благотворительное мероприятие для детей из детских домов-4

Мне здесь понравилось то, что мы украшали елочку и пришел Дед Мороз.

В Гродно сотрудники МЧС провели благотворительное мероприятие для детей из детских домов-6

Я водил хороводы. Было весело, классно. Получил подарочки с конфетами.

В Гродно сотрудники МЧС провели благотворительное мероприятие для детей из детских домов-8

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:
Традиционно с нами работники органов внутренних дел принимают участие в данном мероприятии. Мы рады, что откликнулись на данное мероприятие наши коллеги из других силовых структур. Это полезная инвестиция для детишек на будущее, которая обеспечит их безопасность. Дополнительным бонусом будет хорошее настроение в предновогодние праздники.

После того как на пожарной башне зажглись огоньки, в Гродно включили иллюминацию и на главной елке.

# МЧС Беларуси # Новый год # Дети

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