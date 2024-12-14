В Гродно сотрудники МЧС провели благотворительное мероприятие для детей из детских домов

Безопасная елка. 33-метровая пожарная каланча в Гродно засияла тысячами разноцветных огоньков. Это стало кульминацией праздника, который устроили для юных гродненцев спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительное мероприятие, еще до официального старта марафона добра под хорошо известным слоганом «Наши дети» прошло уже в десятый раз. Пожарная аварийно-спасательная часть № 1 в преддверии новогодних праздников вновь открыла двери для ребят из специализированных школ-интернатов и детских домов. Для них подготовили игры, танцы, мастер-классы и, конечно, сладкие подарки. Учащиеся гуманитарного колледжа в формате захватывающего спектакля рассказали юным гостям увлекательную историю о правилах безопасности.

Мне здесь понравилось то, что мы украшали елочку и пришел Дед Мороз.

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Традиционно с нами работники органов внутренних дел принимают участие в данном мероприятии. Мы рады, что откликнулись на данное мероприятие наши коллеги из других силовых структур. Это полезная инвестиция для детишек на будущее, которая обеспечит их безопасность. Дополнительным бонусом будет хорошее настроение в предновогодние праздники.

После того как на пожарной башне зажглись огоньки, в Гродно включили иллюминацию и на главной елке.