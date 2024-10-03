Мультиварка на кухне – зло? Многодетная мать рассказала, почему отказалась от помощи гаджетов при готовке
Кухня – именно там собираются все родственники и друзья, именно там большинство женщин проводят 80 % своего времени. Хотя уже давно известно, что мужчины умеют готовить лучше. Про тех, кто не боится кухни как огня и творчески подходит к кулинарному процессу готовки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы живем в век высоких технологий и скоростей. Сейчас женщины не хотят проводить много времени на кухне и на помощь нам приходят мультиварки, скороварки, духовки, микроволновки. Как вы считаете, помогают ли гаджеты на кухне или мешают творческому процессу?
Анастасия Изуауен, замужем за шеф-поваром:
Когда я была матерью-одиночкой с четырьмя детьми, то мне все это помогало. После того как я вышла замуж за повара, то я забыла обо всех гаджетах – хорошая сковородка, хорошая духовка, конфорка, кухонный нож. Я думаю, что это зависит от ситуации. Когда-то я молилась на мультиварку, которая делает мягкую кашку каждое утро или йогурт, но на сегодня – нет.
Ядвига Бикбаева, основатель кейтеринга:
Когда дома ты готовишь, ты вкладываешь душу, энергию. А в ресторанах ведь уже идет не домашняя кухня, поэтому это потоком. На производстве гаджеты все ускоряют и упрощают.