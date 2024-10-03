Мультиварка на кухне – зло? Многодетная мать рассказала, почему отказалась от помощи гаджетов при готовке

Кухня – именно там собираются все родственники и друзья, именно там большинство женщин проводят 80 % своего времени. Хотя уже давно известно, что мужчины умеют готовить лучше. Про тех, кто не боится кухни как огня и творчески подходит к кулинарному процессу готовки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы живем в век высоких технологий и скоростей. Сейчас женщины не хотят проводить много времени на кухне и на помощь нам приходят мультиварки, скороварки, духовки, микроволновки. Как вы считаете, помогают ли гаджеты на кухне или мешают творческому процессу?